Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 15 de octubre de 2025: números ganadores

Este miércoles 15 de octubre de 2025 se realiza el sorteo de El Dorado Mañana, uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia. El evento se lleva a cabo en su horario habitual, a las 11:00 a.m., momento en el que se revela el número ganador del día y miles de apostadores permanecen atentos al resultado. El sorteo, que se juega de lunes a sábado, permite participar con combinaciones de hasta cuatro cifras. Los resultados se transmiten en vivo a través de los canales oficiales, aunque también pueden consultarse posteriormente en las plataformas digitales autorizadas, en caso de no poder seguir la emisión en directo.

Cada jornada cuenta con un número consecutivo que identifica el sorteo, lo que facilita a los jugadores hacer seguimiento a sus apuestas y confirmar posibles premios. Como es costumbre, el evento de hoy será seguido por una amplia comunidad de participantes habituales. Finalmente, se recuerda la importancia de conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único comprobante válido para realizar verificaciones o reclamar un premio en caso de resultar ganador.



Resultado Dorado Mañana del 15 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es 0941. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:



Número: 0941

0941 Tres últimas cifras: 941

941 Tres primeras cifras: 094

094 Quinta: 0

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.

Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 15 octubre 2025 Por definirse Dorado Mañana 14 octubre 2025 26873 Dorado Mañana 11 octubre 2025 43571 Dorado Mañana 10 octubre 2025 1123-8 Dorado Mañana 09 octubre 2025 1975-4 Dorado Mañana 08 octubre 2025 3931-4 Dorado Mañana 07 octubre 2025 3822-3 Dorado Mañana 06 octubre 2025 5711-6 Dorado Mañana 04 octubre 2025 9546-7 Dorado Mañana 03 octubre 2025 2068-8

¿Dónde reclamar premios de El Dorado Día?

Los premios del chance El Dorado pueden reclamarse en diferentes lugares según el monto y el canal de la apuesta. Si el premio no supera los tres millones de pesos, el ganador puede acercarse al punto de venta autorizado donde realizó la jugada, presentar el tiquete original y recibir el dinero directamente.



En el caso de premios de mayor valor, el cobro debe hacerse en las oficinas principales de la empresa operadora, presentando el tiquete en buen estado y el documento de identidad, con el fin de validar la información y seguir los protocolos de pago establecidos.

Por otro lado, las plataformas digitales que ofrecen el chance también permiten el pago mediante transferencia bancaria, siempre y cuando el ganador realice la verificación de identidad y entregue los documentos requeridos. Es fundamental conservar el tiquete original sin tachaduras ni daños, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los pagos están sujetos a retención en la fuente, conforme a la legislación tributaria colombiana, lo que puede reducir el valor final recibido por el ganador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

