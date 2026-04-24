Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 24 de abril de 2026: números ganadores

El calendario de juegos de azar en Colombia marca una jornada clave este viernes 24 de abril. El Sinuano Día, uno de los sorteos de chance con mayor tradición y volumen de apostadores en el territorio nacional, ha captado nuevamente la atención de quienes buscan transformar un pálpito en una realidad económica. Este juego, que combina la identidad cultural de la región Caribe con la transparencia de los sistemas de apuestas modernos, sigue siendo un pilar fundamental en la transferencia de recursos para la salud de los colombianos.



Resultados Sinuano Día 24 de abril

Número Ganador:

Quinta balota:

Historia y funcionamiento del Sinuano Día

El nombre de este sorteo no es casualidad; es un homenaje directo al Río Sinú, el cauce vital que recorre el departamento de Córdoba. El Sinuano Día nació como una iniciativa regional para ofrecer una alternativa de entretenimiento y suerte a los habitantes de la costa norte colombiana. Sin embargo, su éxito fue tan rotundo que la marca "Sinuano" —gestionada por concesionarios autorizados como Record— se expandió rápidamente, convirtiéndose en un referente de confianza y puntualidad en los pagos en todo el país.

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El funcionamiento del Sinuano se basa en la selección mecánica de cuatro números, cada uno extraído de una balotera independiente que contiene esferas numeradas del 0 al 9. Para jugar, el apostador solo debe acercarse a un punto de venta autorizado (como la red SuperGIROS) y elegir una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999).

La gran ventaja de este sistema es su flexibilidad. A diferencia de las loterías de billete cerrado, en el chance el jugador decide cuánto apostar. Se pueden realizar apuestas desde montos mínimos, generalmente a partir de los $500 pesos, lo que permite que el juego sea accesible para todos los presupuestos.



Para quienes viven la emoción del sorteo minuto a minuto, la cita es diaria. El Sinuano Día se juega de lunes a domingo, incluyendo días festivos, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).



Los resultados se pueden seguir en vivo a través del canal regional Telecaribe, que posee los derechos de transmisión oficial. Además, una vez certificados por los delegados de control, los números ganadores son publicados en portales web de noticias y en las pizarras físicas de todos los puntos de venta autorizados a nivel nacional.



¿Cuánto puede ganar?

El Sinuano se rige por la estructura de premios del chance legal en Colombia, la cual es proporcional al valor invertido y al riesgo asumido:



Pleno (4 cifras): Paga 4.500 veces el valor apostado.

Paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras: Paga 400 veces el valor apostado.

Paga 400 veces el valor apostado. Dos cifras: Paga 50 veces el valor apostado.

Paga 50 veces el valor apostado. Una cifra (Uña): Paga 5 veces el valor apostado.

Protocolo para reclamar su premio

Si la suerte le sonríe este viernes 24 de abril, es fundamental seguir el protocolo legal para garantizar el cobro de su dinero:



Cuidado del tiquete: Mantenga el comprobante original en perfecto estado. Cualquier tachadura o daño físico puede dificultar el proceso. Identificación: Presente su cédula de ciudadanía original en un punto de venta autorizado. Montos y Retenciones: Los premios menores se pagan de forma inmediata. Para premios que superen el tope de 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el ganador debe dirigirse a las oficinas principales de la red de juegos para el trámite de ley, donde se aplicará una retención por ganancias ocasionales equivalente al 20% del valor total del premio.

Recuerde siempre jugar de manera responsable y en sitios autorizados por Coljuegos, asegurando así que su apuesta contribuya al bienestar social del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.