Resultados Chontico Día último sorteo viernes 24 de abril: los números ganadores

El sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de suerte y azar con mayor tradición y alcance en el suroccidente colombiano, se llevó a cabo este viernes 24 de abril de 2026. Como es habitual, la expectativa se centró en la tómbola que define la suerte de miles de ciudadanos que participan diariamente en este juego, el cual se ha consolidado como un referente de confianza en la región.

Número ganador Chontico Día: 24 de abril



Número Ganador:

Quinta balota:

(Nota en desarrollo: El número será actualizado una vez se emita el boletín oficial a la 1:00 p. m.)

Historia y funcionamiento del Chontico Día

El Chontico nació en el Valle del Cauca, tomando su nombre como una alusión cultural al chontaduro, fruto emblemático de la región. Con el lema "Gane tempranito, cada día más rico", este sorteo se diferenció en el mercado por ofrecer resultados en el horario diurno, permitiendo que los apostadores no tuvieran que esperar hasta la noche para conocer si sus números resultaron premiados.

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Su funcionamiento es sencillo y transparente: el sorteo utiliza un sistema de tómbolas electromecánicas que garantiza que la extracción de cada balota sea aleatoria. En la actualidad, el sistema ha integrado una quinta balota opcional, lo que permite a los usuarios ampliar sus posibilidades de ganar bajo diversas modalidades de juego.

Este chance se realiza diariamente, sin excepciones de domingos o días festivos. El sorteo oficial tiene lugar a la 1:00 p. m., transmitiéndose en vivo a través del canal regional Telepacífico. Asimismo, los resultados están disponibles inmediatamente en los portales web oficiales de las redes de apuestas y en los puntos de venta autorizados a nivel nacional.



¿Cómo jugar y cuánto apostar?

Participar es un proceso accesible para todo el público. El jugador debe elegir un número de hasta cuatro cifras (o cinco, según la modalidad actual) y acercarse a cualquier punto de venta autorizado (como PagaTodo o SuperGIROS).



Monto de apuesta: Las apuestas pueden realizarse desde valores módicos, generalmente a partir de $500 pesos , permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Las apuestas pueden realizarse desde valores módicos, generalmente a partir de , permitiendo que cualquier persona participe sin necesidad de realizar grandes inversiones. Modalidades: El usuario puede optar por "directo" (acertar el número en el orden exacto), "combinado" (acertar los números en cualquier orden), o apostar a las últimas dos ("pata") o tres cifras.

Plan de Premios

El plan de premios está estructurado según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras de manera directa ofrece un multiplicador significativo sobre el valor invertido. Es importante recordar que sobre estos premios se aplican las retenciones legales correspondientes, incluyendo los impuestos por ganancias ocasionales establecidos por la ley colombiana.



¿Qué hacer si resulta ganador?

En caso de que su número coincida con el sorteo, es fundamental seguir estos pasos para reclamar su premio:



Proteja el tiquete: Este es el único título valor que avala su ganancia. Debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Documentación: El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original (o documento de identidad válido) en un punto de pago autorizado. Trámites adicionales: Si el premio supera ciertos montos (medidos en UVT), la entidad puede solicitar la diligencia del formulario SIPLAFT y una certificación bancaria para proceder con el desembolso a través de transferencia o cheque, garantizando la transparencia de la operación financiera.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.