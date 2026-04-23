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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Super Astro Luna hoy, jueves 23 de abril de 2026: números ganadores

Resultados de Super Astro Luna hoy, jueves 23 de abril de 2026: números ganadores

Revise aquí la combinación ganadora del más reciente sorteo y confirme si su apuesta fue favorecida.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Super Astro Luna 6 marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Super Astro Luna
Getty Images/Super Astro Luna

Este jueves 23 de abril de 2026 se jugó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia por su dinámica que mezcla números y signos del zodiaco.

La jornada, como es habitual, se desarrolló en horario nocturno y contó con la participación de miles de jugadores que esperaban conocer el resultado oficial.

Resultado de Super Astro Luna hoy, 23 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los resultados:

  • Número ganador: por definir
  • Signo: por definir

Quienes acertaron ambos elementos podrán acceder al premio mayor, mientras que el juego también contempla pagos por coincidencias parciales.

¿Cómo se juega?

Super Astro Luna se destaca dentro del chance por su modalidad. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y asociarlo a uno de los doce signos zodiacales.

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El sorteo se realiza todos los días en la noche, lo que mantiene una participación constante en todo el país.

Opciones de premio

El plan de premios varía según el nivel de acierto:

  • Acierto de número y signo: paga el premio mayor
  • Coincidencias parciales: generan premios menores
  • Diferentes combinaciones permiten ajustar el riesgo de la apuesta

Recomendaciones para los jugadores

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado, ya que es indispensable para cualquier reclamación.

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Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los más altos requieren procesos adicionales.

Con este nuevo sorteo, Super Astro Luna sigue consolidándose como uno de los juegos favoritos entre los apostadores en Colombia, gracias a su formato ágil y sus múltiples formas de ganar.

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