Resultados Sinuano Noche último sorteo del viernes 23 de enero de 2026: números ganadores

Este 23 de enero de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Noche, chance operado bajo estrictos protocolos de transparencia y control. A partir de las 10:30 p.m., las balotas comenzarán a girar y, en pocos minutos, se revelarán las cifras ganadoras a través de los canales digitales oficiales.



La transmisión en vivo permite a los jugadores verificar los resultados de manera inmediata y confirmar si su número coincide con alguna de las modalidades de apuesta disponibles.

Resultados EN VIVO del Sinuano Noche hoy, viernes 23 de enero de 2026

Durante la emisión del sorteo, los resultados se presentan de forma clara y ordenada, facilitando la verificación para quienes jugaron en las modalidades de cuatro, tres, dos o una cifra. La divulgación oficial garantiza la confiabilidad del proceso y la validez de cada resultado.

El Sinuano Noche se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los apostadores gracias a su dinámica sencilla y a la diversidad de formas de participación que ofrece cada sorteo.



¿Cómo se juega El Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea de manera regular y sus resultados son publicados inmediatamente en los canales oficiales. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo.

Además de la modalidad principal, el juego permite apostar por combinaciones de tres, dos o una cifra, lo que amplía las posibilidades de ganar, aunque con variaciones en los montos del premio.

También está disponible la quinta balota, una cifra adicional incorporada en los últimos años que permite acceder a premios complementarios según la modalidad elegida.

Modalidades de apuesta en el chance El Sinuano

El Sinuano ofrece diversas alternativas para ajustarse a las preferencias y presupuestos de los jugadores. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana acertando las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad adicional que entrega premios especiales al acertar la quinta cifra.

Gracias a esta variedad, El Sinuano continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

¿Ganó? Así puede reclamar su premio

El Sinuano Noche está diseñado para ser accesible a todo tipo de público. Los valores permitidos para apostar son:

Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso de reclamación de premios depende del monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula.

Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT, como parte de los protocolos de control exigidos por la entidad operadora.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, además de los documentos básicos, se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del juego.

