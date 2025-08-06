Resultados Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto de 2025: número y signo ganadores.

En la noche de este miércoles 6 de agosto de 2025 se celebra el sorteo 7831 del Super Astro Luna, el chance que mezcla números y signos zodiacales para premiar a los apostadores más afortunados. La transmisión en vivo se realizó a las 10:50 p. m. a través de Canal 1, como es habitual en esta modalidad nocturna. El resultado de esta jornada ya está disponible en los canales oficiales, aunque también puede consultarse en puntos de venta físicos y plataformas digitales autorizadas. Como es costumbre, el sorteo entregó millonarios premios a quienes lograron acertar tanto el número como el signo ganador.



Resultados Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto de 2025

Números ganadores : 0535

: 0535 Signo: Virgo

¿Cómo se juega el Super Astro?

Este juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. La apuesta mínima es de $500 y se puede realizar tanto de forma presencial como virtual. El Super Astro cuenta con dos sorteos diarios.



Super Astro Sol: se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m.

Super Astro Luna: se realiza de lunes a sábado a las 10:50 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

¿Cuáles son los premios de Super Astro Luna?

La cantidad ganada depende de la coincidencia entre la jugada del participante y el resultado oficial:



Cuatro cifras + signo correcto: 42.000 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras + signo: 1.000 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras + signo: 100 veces el valor apostado.

Así, una apuesta mínima de $500 puede convertirse en un premio de hasta $21 millones si se acierta la combinación completa.

¿Dónde consultar los resultados de Super Astro Luna?

Los jugadores pueden verificar el resultado del sorteo del Super Astro Luna en los siguientes canales:



superastro.com.co

Sitio web oficial de Coljuegos

Plataformas digitales de chance autorizadas

Puntos de venta físicos

Además, medios de comunicación y redes sociales publican los resultados tan pronto son confirmados por Corredor Empresarial S.A., la entidad operadora del juego.

¿Cómo reclamar el premio de Super Astro Luna?

Para hacer efectivo el premio, tenga en cuenta:



Si jugó en punto físico: debe presentar el tiquete original en perfecto estado junto con su documento de identidad.

Si jugó en línea: la plataforma digital notificará el acierto y orientará sobre el proceso de pago.

Premios altos podrían requerir el diligenciamiento de formularios y verificación ante una oficina principal o regional.

Si participó en el sorteo de este lunes 28 de julio, conserve su comprobante, verifique los resultados y reclame su premio oportunamente. Recuerde que este juego está regulado por Coljuegos y solo está permitido para mayores de edad. Juegue con responsabilidad.

