Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
PARO EN BOYACÁ
MERCENARIOS COLOMBIANOS
EN AGUAS PROFUNDAS
ATAQUE A NACIONAL
JHON DURÁN
LESIÓN MESSI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto de 2025: número y signo ganadores

Resultados Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto de 2025: número y signo ganadores

En la noche de este miércoles se lleva a cabo un nuevo sorteo de Super Astro Luna. Conozca si es uno de los afortunados ganadores.

Resultados Super Astro Luna de hoy viernes 18 de julio de 2025: número y signo ganadores del sorteo
Resultados Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto de 2025: número y signo ganadores. -
Getty Images/ Super Astro Luna
Por: Valentina Gómez Gómez
|
Actualizado: agosto 06, 2025 11:09 p. m.

En la noche de este miércoles 6 de agosto de 2025 se celebra el sorteo 7831 del Super Astro Luna, el chance que mezcla números y signos zodiacales para premiar a los apostadores más afortunados. La transmisión en vivo se realizó a las 10:50 p.  m. a través de Canal 1, como es habitual en esta modalidad nocturna. El resultado de esta jornada ya está disponible en los canales oficiales, aunque también puede consultarse en puntos de venta físicos y plataformas digitales autorizadas. Como es costumbre, el sorteo entregó millonarios premios a quienes lograron acertar tanto el número como el signo ganador.

Resultados Super Astro Luna del miércoles 6 de agosto de 2025

  • Números ganadores: 0535
  • Signo: Virgo

¿Cómo se juega el Super Astro?

Este juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. La apuesta mínima es de $500 y se puede realizar tanto de forma presencial como virtual. El Super Astro cuenta con dos sorteos diarios.

  • Super Astro Sol: se juega de lunes a sábado a las 2:30 p.  m.
  • Super Astro Luna: se realiza de lunes a sábado a las 10:50 p.  m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.  m.

¿Cuáles son los premios de Super Astro Luna?

La cantidad ganada depende de la coincidencia entre la jugada del participante y el resultado oficial:

  • Cuatro cifras + signo correcto: 42.000 veces el valor apostado.
  • Tres últimas cifras + signo: 1.000 veces el valor apostado.
  • Dos últimas cifras + signo: 100 veces el valor apostado.
  • Así, una apuesta mínima de $500 puede convertirse en un premio de hasta $21 millones si se acierta la combinación completa.

¿Dónde consultar los resultados de Super Astro Luna?

Los jugadores pueden verificar el resultado del sorteo del Super Astro Luna en los siguientes canales:

  • superastro.com.co
  • Sitio web oficial de Coljuegos
  • Plataformas digitales de chance autorizadas
  • Puntos de venta físicos
  • Además, medios de comunicación y redes sociales publican los resultados tan pronto son confirmados por Corredor Empresarial S.A., la entidad operadora del juego.

¿Cómo reclamar el premio de Super Astro Luna?

Para hacer efectivo el premio, tenga en cuenta:

  • Si jugó en punto físico: debe presentar el tiquete original en perfecto estado junto con su documento de identidad.
  • Si jugó en línea: la plataforma digital notificará el acierto y orientará sobre el proceso de pago.
  • Premios altos podrían requerir el diligenciamiento de formularios y verificación ante una oficina principal o regional.
  • Si participó en el sorteo de este lunes 28 de julio, conserve su comprobante, verifique los resultados y reclame su premio oportunamente. Recuerde que este juego está regulado por Coljuegos y solo está permitido para mayores de edad. Juegue con responsabilidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Super Astro

Loterías