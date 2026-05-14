Resultados Super Astro Luna hoy, jueves 14 de mayo de 2026: números ganadores y signo zodiacal

La expectativa crece entre los apostadores colombianos este jueves 14 de mayo de 2026. Como es costumbre, al finalizar el día, las miradas se centran en el sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más emblemáticos del país, que combina la precisión de los números con la mística del zodiaco. Este sorteo no solo ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios con inversiones mínimas, sino que también contribuye significativamente al sistema de salud de la nación.



Resultado Super Astro Luna: Jueves 14 de mayo de 2026

A continuación, se actualizará la combinación ganadora y el signo zodiacal una vez el sistema oficial de tómbolas valide el resultado nocturno:



Número Ganador:

Signo Zodiacal:

(Nota: Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de las 10:50 p. m.)



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar hoy?

El Super Astro Luna destaca por ser un juego de contrapartida donde el apostador tiene el control de su jugada.



La Mecánica: El jugador elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y selecciona uno de los 12 signos del zodiaco . Para ganar el premio mayor, ambos deben coincidir en el orden exacto de izquierda a derecha.

El jugador elige un número de (del 0000 al 9999) y selecciona uno de los . Para ganar el premio mayor, ambos deben coincidir en el orden exacto de izquierda a derecha. Valor de la Apuesta: La accesibilidad es clave; se puede participar desde un mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por tiquete. Existe además la modalidad de "Todos los signos", donde el jugador aumenta sus probabilidades al jugar su número con la totalidad del zodiaco en una sola apuesta.

Para este jueves, el sorteo se llevará a cabo a las 10:50 p. m. La transmisión oficial en vivo se realiza a través del Canal 1 a nivel nacional. Si no puede seguir la señal televisiva, los resultados se publican de inmediato en la página oficial de Super Astro y en las redes sociales de los concesionarios autorizados como SuRed y SuperGIROS.



Plan de premios del Super Astro Luna

El esquema de premios está diseñado para recompensar la cercanía al resultado ideal, siempre que el signo coincida:



4 cifras + signo: Gana 42.000 veces el valor apostado. 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces el valor apostado. 2 cifras + signo: Gana 100 veces el valor apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompaña esta noche, debe seguir estos pasos legales para reclamar su premio:



Tiquete y Documento: Presentar el tiquete original (sin enmendaduras) y su cédula original.

Presentar el tiquete original (sin enmendaduras) y su cédula original. Trámites por Monto: Si el premio es menor a 48 UVT , puede cobrarse en puntos de venta. Si es superior, deberá diligenciar el formato SIPLAFT .

Si el premio es menor a , puede cobrarse en puntos de venta. Si es superior, deberá diligenciar el formato . Premios Mayores (182 UVT o más): Se requiere certificación bancaria original (no mayor a 30 días) y fotocopia de la cédula ampliada al 150%. El pago suele realizarse mediante transferencia bancaria en un plazo promedio de 8 días hábiles.

Se requiere certificación bancaria original (no mayor a 30 días) y fotocopia de la cédula ampliada al 150%. El pago suele realizarse mediante transferencia bancaria en un plazo promedio de 8 días hábiles. Impuestos: Por normativa nacional, se aplicará una retención del 20% por ganancia ocasional en premios que superen los topes legales.

El Super Astro es un juego categorizado como "novedoso" que nació bajo el amparo de la Ley 643 de 2001. Su historia se remonta al año 2000, cuando se buscó diversificar la oferta de juegos de azar en Colombia introduciendo el componente astrológico. Actualmente es operado por Corredor Empresarial S.A. y vigilado por Coljuegos. Más allá del entretenimiento, su importancia radica en que la explotación de este monopolio genera transferencias directas que fortalecen la infraestructura y servicios de salud en todo el territorio colombiano.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.