Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 14 de mayo de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de expectativas, la capital del país centra su atención en el sorteo habitual de la Lotería de Bogotá, conocida popularmente como "la que más billete da". Este jueves 14 de mayo de 2026, miles de colombianos aguardan por el resultado que podría transformar sus vidas con un plan de premios que se mantiene como uno de los más competitivos del mercado nacional.



Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá

Número Ganador:

Serie:

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

Participar en la Lotería de Bogotá es accesible para todos los presupuestos. Actualmente, el billete completo tiene un costo de $15.000, mientras que la fracción individual cuesta $5.000. El apostador debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos.

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Existen tres canales principales de compra:



Físico: A través de los loteros de confianza o distribuidores autorizados.

A través de los loteros de confianza o distribuidores autorizados. Puntos de Red: En locales de Paga Todo o LotiColombia a nivel nacional.

En locales de o LotiColombia a nivel nacional. Digital: En el portal web oficial (www.loteriadebogota.com), donde además se puede acceder al "Raspa y Gana" virtual.

Los sorteos se realizan puntualmente todos los jueves a partir de las 10:30 p. m. (Si el jueves es festivo, el sorteo suele reprogramarse para el siguiente día hábil). La transmisión en vivo se puede seguir a través del Canal Uno, donde se garantiza la transparencia mediante la supervisión de delegados de la Secretaría de Gobierno y la Lotería de Bogotá.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su número coincide con alguno de los premios, el procedimiento varía según el monto:



Premios menores de 6 SMMLV: Puede cobrarlos directamente en puntos de venta autorizados o con su lotero.

Puede cobrarlos directamente en puntos de venta autorizados o con su lotero. Premios mayores o secos: Debe acudir a las oficinas de la Lotería de Bogotá con el billete original (sin tachaduras ni enmendaduras), una copia de su cédula y una certificación bancaria. Recuerde que se aplicará un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

La Lotería de Bogotá nació formalmente el 17 de agosto de 1968 bajo el lema "La Lotería de Bogotá le dará su capital". Surgió como una entidad destinada a recaudar fondos para la asistencia pública y la salud, tras el Acuerdo 81 de 1967 del Concejo de Bogotá. En su primer sorteo, el premio mayor era de apenas un millón de pesos; hoy, esa cifra ha escalado hasta los $10.000 millones (y en ocasiones especiales hasta los $14.000 millones).



Plan de premios actual de la Lotería de Bogotá

Además del codiciado Premio Mayor, la estructura incluye:



Premio Mayor: $10.000.000.000.

1 seco de $1.000 millones .

. Secos de $500, $200, $50, $20 y $10 millones .

. Miles de premios por aproximaciones con y sin serie.

Esta entidad funciona como una Empresa Industrial y Comercial del Distrito, lo que garantiza que cada peso jugado contribuya directamente a mejorar la red hospitalaria de la ciudad. Jugar la Lotería de Bogotá no es solo apostar por un sueño personal, sino aportar al bienestar colectivo de la capital.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.