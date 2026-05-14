SIC exige cambios a Tesla por fallas en información a compradores en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa contra Tesla Motors Colombia S.A.S., con el fin de prevenir afectaciones a consumidores en la venta de vehículos eléctricos a través de internet. La decisión se tomó luego de una revisión iniciada por la entidad tras la llegada de la compañía al país en noviembre de 2025. La medida fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que adelantó una averiguación preliminar de oficio sobre las actividades comerciales de Tesla en Colombia, en especial las relacionadas con la oferta de vehículos a través de su página web oficial.



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Investigación revisó pedidos, reclamos y operación digital

Durante el proceso, la SIC recopiló documentos, revisó el sitio web de la empresa y analizó información relacionada con cerca de 23.700 pedidos realizados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. También evaluó peticiones, quejas y reclamos presentados por compradores. A partir de este análisis, la entidad identificó situaciones que pueden afectar los derechos de los consumidores. Uno de los puntos centrales fue el incumplimiento en los tiempos de entrega de los vehículos.



Retrasos en entregas generaron alertas

Según los datos revisados, más de 1.800 vehículos que debían entregarse entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes al mes de abril. Esta situación llevó a la autoridad a cuestionar la forma en la que la empresa comunicó los plazos a los compradores.

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La SIC concluyó que informar fechas sin precisión puede generar confusión o expectativas que no se cumplen, lo que afecta la decisión de compra de los usuarios. La investigación también detectó posibles inconsistencias en la información sobre las condiciones de garantía de los vehículos. Según la entidad, algunos datos entregados a los consumidores no serían claros o completos.

Además, se identificaron dudas frente a la disponibilidad de infraestructura de carga en el país, en especial sobre el sistema “Supercharger”. La SIC advirtió que la información sobre este servicio debe corresponder a la realidad del territorio colombiano. Otro punto observado fue la posible limitación en la garantía de ciertos componentes, como llantas o neumáticos, lo que también debe ser explicado de forma clara a los compradores.



¿Qué medidas deberá cumplir Tesla?

Como resultado de la investigación, la SIC ordenó a Tesla Colombia aplicar una serie de ajustes en su operación comercial. Entre las principales medidas están:



Aclarar la información sobre los tiempos de entrega y evitar presentar fechas estimadas como definitivas.

Informar de forma clara y verificable las condiciones reales de garantía de los vehículos.

No incluir información que pueda generar confusión sobre la existencia o disponibilidad de estaciones de carga tipo Supercharger en el país.

Garantizar que los procesos de reserva, pago y entrega no generen dudas en los consumidores.

Revisar las condiciones contractuales relacionadas con la garantía de componentes.

La autoridad también ordenó a la empresa adoptar medidas para evitar nuevos retrasos en las entregas. Esto incluye mejorar los procesos logísticos y de información al cliente. Además, deberá fortalecer los canales de atención para peticiones, quejas y reclamos, con el fin de dar respuesta oportuna a los usuarios. Otra de las obligaciones es cumplir con las normas aplicables al comercio electrónico en Colombia, lo que implica entregar información clara antes de la compra y respetar las condiciones ofrecidas.



La SIC indicó que esta orden ya se encuentra en proceso de comunicación a la empresa. También advirtió que el incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a sanciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL