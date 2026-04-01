Resultados Super Astro Luna hoy, miércoles 1 de abril de 2026: números ganadores

El mes de abril comienza con altas expectativas para la comunidad de apostadores en Colombia. Tras un cierre de marzo cargado de ganadores, este miércoles 1 de abril de 2026 el Super Astro Luna vuelve a ser el protagonista de la noche, ofreciendo la oportunidad de transformar una pequeña inversión en un premio millonario gracias a la combinación de las cifras y los signos del zodiaco.



Resultado Super Astro Luna del 1 de abril

Cifras Ganadoras: 0 - 6 - 6 - 9

Signo Ganador: Virgo

Requisitos para reclamar el premio

Si el azar lo acompaña esta noche, es fundamental conocer el procedimiento para hacer efectivo su premio. El Super Astro Luna cuenta con un protocolo estricto para garantizar la transparencia:



Validación: El tiquete debe ser el original y no presentar enmendaduras.

El tiquete debe ser el original y no presentar enmendaduras. Identificación: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original.

Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original. Topes y Retenciones: Para premios que superen la base gravable establecida por la ley (48 UVT), se aplicará el 20% de retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.

Para premios que superen la base gravable establecida por la ley (48 UVT), se aplicará el por concepto de ganancias ocasionales. Puntos de pago: Los premios menores pueden cobrarse en cualquier punto de SuRed o SuperGIROS a nivel nacional. Para premios mayores, se recomienda acudir a las sedes administrativas principales con una certificación bancaria.

Para participar en el próximo sorteo del Super Astro Luna, tenga en cuenta estas reglas del juego:



Elección: Debe seleccionar cuatro números (del 0 al 9) y uno de los 12 signos zodiacales. Inversión: El costo es muy flexible, permitiendo apuestas desde $500 pesos hasta un límite de $10.000 pesos por tiquete. Probabilidades: Usted gana si acierta las 4, 3 o 2 últimas cifras en orden (de izquierda a derecha) junto al signo zodiacal seleccionado.

Operado por Corredor Empresarial, el Super Astro se ha convertido en una institución del azar en el país. A diferencia del chance común, su estructura permite pagos mucho más altos (hasta 42.000 veces lo apostado para el premio mayor). Más allá del entretenimiento, este juego cumple una función social crítica: una parte importante de cada peso apostado se transfiere directamente al sistema de salud pública, fortaleciendo la atención médica en las regiones más vulnerables del país.



Plan de premios detallado

Acierto Premio 4 cifras + signo 42.000 veces lo apostado 3 cifras + signo 1.000 veces lo apostado 2 cifras + signo 100 veces lo apostado

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.