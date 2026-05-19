Masacre en Catatumbo deja seis muertos, entre ellos un líder social y sus escoltas

Una masacre en Catatumbo se reportó este martes 19 de mayo, en la que asesinaron a seis personas, entre ellas un líder social y sus escoltas.

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Con esta, ya son 56 masacres en Colombia con 242 víctimas fatales en lo que va de 2026, según datos divulgados este lunes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). (Lea también: ¿Quiénes estarían detrás de la masacre en Puebloviejo, Magdalena, que dejó cuatro muertos?)



¿Quién era el líder asesinado?

Se trata de Freiman David Velásquez, de Asuncat (Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo), quien se movilizaba en una vía de Norte de Santander, desde Ocaña hacia el municipio de Ábrego. Según versiones preliminares, se transportaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Las víctimas de la masacre en Catatumbo fueron atacadas con armas de largo alcance.



Según ha trascendido, el líder social asesinado ya había sido blanco de amenazas y en enero de 2026 se denunció que hombres armados lo intimidaron, así como a su grupo de seguridad.



Se desconoce quién está detrás de este ataque armado que deja dos mujeres y cuatro hombres muertos. En la zona delinquen el Eln y disidencias de las Farc.

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La inseguridad y la violencia se han convertido en uno de los temas centrales del debate político de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el próximo 31 de mayo, en medio de atentados, amenazas contra líderes sociales y denuncias sobre la creciente influencia de grupos armados en distintas regiones del país.

El recrudecimiento de la violencia ha reavivado además las críticas de distintos sectores políticos contra la política de "paz total" impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuyos detractores consideran que no ha logrado contener la expansión de grupos armados ni los ataques contra la población civil y la fuerza pública.

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El Gobierno sostiene, por su parte, que la violencia responde a disputas entre organizaciones criminales por el control de economías ilegales y defiende que mantiene abiertos procesos de diálogo con varios grupos armados ilegales.

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*CON INFORMACIÓN DE LA AGENCIA EFE