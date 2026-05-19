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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan a dos personas presuntamente involucradas en desaparición de Yulixa Toloza: sus identidades

Capturan a dos personas presuntamente involucradas en desaparición de Yulixa Toloza: sus identidades

La detención fue materializada en Cúcuta, Norte de Santander, por unidades de policía judicial. Estos son los delitos que se les imputará. Otras tres personas tienen orden de captura avalada-

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de may, 2026
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Trabajadores del centro estético donde atendieron a Yulixa Toloza declararon ante la Fiscalía

La Policía Nacional capturó a dos personas que estarían vinculadas a la desaparición de Yulixa Toloza. Los dos hombre fueron capturados por unidades de la policía judicial en Cúcuta, Norte de Santander, en cumplimiento de órdenes judiciales que fueron obtenidas por la Fiscalía General de la Nación por su presunta relación con el caso de la mujer de 52 años, cuyo paradero sigue siendo una incógnita.

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Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Noticias Caracol conoció sus identidades. Se trata de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de nacionalidad extranjera.

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Durante una audiencia de la Fiscalía, se conoció que un juez avaló otras órdenes de captura contra tres personas que estarían involucradas en el caso.

Cabe recordar que estas dos personas en Cúcuta fueron recapturadas; pues durante el fin de semana, las autoridades las capturaron por primera vez, pero fueron dejadas en libertad durante 36 horas. Los dos sujetos fueron vinculados a la investigación.

NOTICIA EN DESARROLLO

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