Resultados Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja juega este martes, 19 de mayo de 2026, con su sorteo número 3154, uno de los más tradicionales del país, que cada semana entrega millonarios premios y al mismo tiempo recoge recursos para apoyar programas de salud y ayuda humanitaria en Colombia. Para esta jornada, el sorteo se realizó en la noche, como es habitual, a través de los canales oficiales de la entidad.



Este juego funciona con un número de cuatro cifras acompañado de una serie. Cada billete tiene varias fracciones, lo que permite participar con una parte o con el billete completo. El sorteo se realiza todos los martes en la noche y, en caso de que la fecha coincida con un festivo, se mueve al siguiente día hábil. Para participar, basta con comprar un billete autorizado y esperar el sorteo. El jugador gana si su número coincide con el premio mayor o con cualquiera de los premios secundarios, que incluyen los llamados “secos” y diferentes aproximaciones al número ganador.



Resultados Lotería de la Cruz Roja hoy 19 de mayo

Número ganador: 6837

Serie: 187

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios amplio, diseñado para aumentar las opciones de ganar. El principal atractivo es el premio mayor, que alcanza aproximadamente los 7.000 millones de pesos. Además del premio mayor, el sorteo incluye:



1 seco de 200 millones

4 secos de 100 millones

10 secos de 30 millones

15 secos de 20 millones

20 secos de 10 millones

A esto se suman premios por aproximaciones, que se entregan cuando el número jugado coincide parcialmente con el ganador, ya sea por las últimas cifras, las primeras cifras o incluso por la serie. Este sistema hace que no solo quien tenga el número exacto gane, sino también quienes estén cerca del resultado principal. El billete completo tiene un valor aproximado de 15.000 pesos, mientras que cada fracción cuesta cerca de 5.000 pesos. Esto permite que más personas puedan participar, ya que no es necesario comprar el billete completo para tener la posibilidad de ganar alguno de los premios del plan.



Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja

Para cobrar un premio, es obligatorio presentar el billete original en buen estado, sin tachones ni alteraciones que impidan verificar su autenticidad. En el caso de premios mayores y secos, también se debe presentar el documento de identidad. Las aproximaciones o premios menores pueden reclamarse con distribuidores autorizados, mientras que los premios grandes se deben cobrar directamente en las oficinas de la lotería. Un dato importante es el plazo: los ganadores tienen un tiempo límite aproximado de 30 días para reclamar su premio, contado desde el día siguiente al sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL