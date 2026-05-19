Resultados Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

Hoy martes, 19 de mayo de 2026, juegan la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos sorteos que se realizan en la noche y que muchas personas siguen desde distintas regiones. Noticias Caracol le cuenta los resultados, cómo leerlos y cómo cobrar el premio en caso de salir ganador.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Una vez finaliza el sorteo, que se lleva a cabo sobre las 11 de la noche, se conocen los resultados oficiales correspondientes al premio mayor de $10.000 millones de la Lotería de la Cruz Roja:



Número ganador: 6837

6837 Serie: 187

Junto al premio mayor también salen otros resultados que incluyen premios por número seco, aproximaciones y terminaciones. Los números secos son cifras puntuales que tienen un pago directo. Las aproximaciones corresponden a números cercanos al ganador principal. Las terminaciones premian las últimas cifras del número mayor. Para revisar si un billete tiene premio, se debe comparar cada número con cuidado. Primero se revisa el número completo, luego la serie y por último las coincidencias parciales en otras categorías.



Resultados de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila realiza su sorteo semanal a las 10:30 de la noche y es una de las más representativas a nivel regional. Estos son los números ganadores del premio mayor de $2.000 millones:



Número ganador: 6883

6883 Serie: 016

Al igual que en otros sorteos, este juego tiene premios adicionales. Entre ellos están los números secos, las aproximaciones y las terminaciones. Cada uno tiene un valor distinto según el nivel de coincidencia. Quienes participan suelen revisar varios resultados, ya que no solo importa el número principal. Un billete puede tener premio sin coincidir por completo con el número mayor.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila?

En la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, el proceso para reclamar premios está definido en sus canales oficiales y gira alrededor de un punto clave: el billete físico. Para poder cobrar cualquier premio, la persona debe presentar el billete o la fracción original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, porque ese documento es el único respaldo válido del juego. En el caso de premios mayores o premios secos, también se exige presentar la cédula de ciudadanía, ya que se trata de pagos que requieren identificación del ganador.

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El cobro depende del tipo de premio. Si se trata del premio mayor, el pago se realiza directamente con la Lotería de la Cruz Roja, mientras que premios como aproximaciones o algunos secos pueden gestionarse con distribuidores autorizados o en las oficinas de la entidad en Bogotá. Según la información oficial, esos cobros se hacen en la sede ubicada en la Avenida Carrera 68 con calle 68B‑31, que es el punto central para este tipo de trámites. Además, la misma entidad indica que el plazo para pagar un premio, una vez presentado el billete, es de hasta 30 días, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.

En cuanto a condiciones adicionales, la lotería también deja claro que todos los premios tienen descuentos obligatorios. Entre ellos aparece el impuesto a ganadores del 17 % y, en algunos casos, retenciones adicionales según el monto del premio. Esto significa que el valor final entregado al ganador no corresponde al total anunciado, sino al monto después de aplicar esos descuentos legales.



Para la Lotería del Huila, el procedimiento es muy parecido y también está publicado en su sitio oficial. El primer paso vuelve a ser presentar el billete o fracción original en buen estado junto con la cédula. Sin ese documento no es posible iniciar el trámite, ya que es la base para verificar que el número y la serie coinciden con los resultados del sorteo.



El lugar de cobro cambia según el premio. En este caso, la Lotería del Huila indica que los pagos se pueden realizar en puntos autorizados o directamente en su sede principal en la ciudad de Neiva, en la Carrera 4 No. 9‑25, en el edificio Diego de Ospina. Esto permite que los premios pequeños circulen por canales más cercanos, mientras los premios grandes se concentran en la sede oficial para su validación.

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En el caso de los montos altos, también se aplican descuentos legales. La entidad señala que los premios mayores están sujetos a retención en la fuente, además del impuesto de loterías que aplica sobre los premios. Estos valores se descuentan antes de la entrega del dinero, como establece la regulación de juegos de azar en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL