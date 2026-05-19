Resultados Lotería del Huila hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

Este martes 19 de mayo de 2026 se juega el sorteo 4756 de la Lotería del Huila, uno de los más tradicionales del país, que cada semana mueve a miles de personas con la ilusión de acertar el número ganador y quedarse con el premio mayor de 2.000 millones de pesos. El sorteo, como es costumbre, se realiza en la noche, alrededor de las 10:30 p. m. o 11:00 p. m., y fue transmitido por televisión regional y canales oficiales.



La dinámica de este juego es sencilla. Cada billete tiene un número de cuatro cifras, que va desde el 0000 hasta el 9999, y una serie que lo acompaña. Para participar, solo hay que comprar un billete completo o una fracción en puntos autorizados. Entre más fracciones se jueguen, mayor será la parte del premio que se puede recibir si resulta ganador. El sorteo se realiza todos los martes y, si el día coincide con festivo, se pasa al siguiente día hábil.



Resultados Lotería del Huila 19 de mayo de 2026

Números ganadores:

Serie:

El atractivo principal de esta lotería es el premio mayor de 2.000 millones de pesos, que se entrega al número que coincida exactamente con las cifras y la serie. Pero no es el único premio. El plan incluye varias opciones para ganar, entre ellas:



1 seco de 150 millones

5 secos de 100 millones

10 secos de 30 millones

10 secos de 15 millones

Además, hay premios llamados “aproximaciones”, que se entregan a quienes aciertan parte del número ganador. Por ejemplo, las últimas cifras, las primeras cifras o combinaciones cercanas al premio mayor. También existen premios más pequeños sin serie, como los llamados “gana fijo”, que permiten recibir dinero incluso sin coincidir completamente con el resultado principal.

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El valor del billete de la Lotería del Huila es accesible frente a otras loterías del país. Cada fracción tiene un costo aproximado de 4.000 pesos, y el billete completo se compone de varias fracciones. Esto permite que más personas puedan participar sin necesidad de hacer una gran inversión, lo que explica por qué cada semana hay tantos jugadores atentos al sorteo.



Cómo reclamar los premios de la Lotería del Huila

Si el número jugado resulta ganador, lo primero es conservar el billete en buen estado. No debe estar rayado, roto o alterado, ya que esto puede impedir el cobro. Para premios menores, el dinero normalmente se puede reclamar en puntos autorizados. En el caso de premios grandes, el proceso se debe hacer directamente con la Lotería del Huila. Hay un detalle clave: los premios tienen un plazo límite para ser reclamados. Generalmente, este tiempo es de hasta 30 días después del sorteo. Por eso, se recomienda revisar los resultados lo más pronto posible y guardar el billete en un lugar seguro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL