Murió la cantautora Totó La Momposina a los 85 años: adiós a la maestra del folclor colombiano

Este martes se conoció la muerte de la cantautora colombiana Totó La Momposina a los 85 años. La música y bailarina, oriunda de Talaigua, departamento Bolívar, murió en México en días pasados, según confirmó su mánager y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.



La última presentación en vivo de Totó La Momposina fue en 2022 en el Festival Cordillera, en Bogotá. Desde entonces la cantante hizo su retiro al tener varias afecciones en su salud. Desde la década de 1970 recorrió decenas de países interpretando cumbias, porros, mapalés y bullerengues, convirtiéndose en la divulgadora por excelencia de la música folclórica del Caribe colombiano.

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También se confirmó que el próximo 27 de mayo se hará un homenaje a la cantautora en el Capitolio Nacional. "A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país", escribió el Ministerio de la Culturas.

La cantante, cuyo nombre de nacimiento es Sonia Bazanta Vides, es ganadora de un premio Grammy Latino por la canción "Latinoamérica" de Calle 13, hecha en colaboración además con Susana Baca y Maria Rita. La colombiana tuvo otras cinco nominaciones en los galardones latinos y una nominación en los Grammy anglo por su álbum "El asunto".



"Totó supo combinar y balancear la formación académica con la formación empírica y propia de la tradición oral. Estudió en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, sin embargo, sus intereses musicales requerían unos aprendizajes que no se encontraban en las universidades. Junto a Gloria Triana, emprendió un viaje por los pueblos ribereños del Magdalena para buscar a las cantadoras y los tamboreros, y aprender de ellas y ellos los ritmos y las canciones, pero también las formas de vida ligadas al río, las creencias y modos de relacionarse", según se lee en su biografía en el Banco de la República.

#LoÚltimo | Falleció Totó La Momposina, maestra del folclor colombiano. Esto es lo que se sabe.Ampliación >>> https://t.co/17sQUND3YQ pic.twitter.com/sXw9KX1tcI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 19, 2026