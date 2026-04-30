Resultados Super Astro Luna último sorteo del jueves 30 de abril de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna continúa siendo uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Este 30 de abril de 2026, miles de apostadores estuvieron atentos al sorteo nocturno, a la espera de conocer la combinación ganadora.



Resultado Super Astro Luna – 30 de abril de 2026

Tras finalizar el sorteo, estos fueron los resultados de la jornada:

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Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto. No obstante, el juego también contempla premios por aciertos parciales.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Participar es sencillo. El jugador debe:

Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999)

Asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco

Definir el valor de la apuesta

También existe la opción automática, en la que el sistema asigna al azar la combinación.



Horarios del sorteo

El sorteo se realiza diariamente en horario nocturno:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Plan de premios

El esquema de pagos incluye varias modalidades:



4 cifras + signo: paga hasta 42.000 veces lo apostado

paga hasta 42.000 veces lo apostado 3 cifras + signo: paga 1.000 veces

paga 1.000 veces 2 cifras + signo: paga 100 veces

¿Cómo reclamar el premio?

En caso de resultar ganador:

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Conserve el tiquete en buen estado

Verifique los resultados en canales oficiales

Presente su documento de identidad

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren validaciones adicionales y están sujetos a retenciones de ley.

El Super Astro Luna sigue consolidándose como una de las opciones favoritas del chance en Colombia, manteniendo la expectativa diaria entre miles de jugadores.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.