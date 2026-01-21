Resultados Super Astro Luna último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026: los números ganadores

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su formato que combina la selección de números con los signos del zodiaco. Esta particular mezcla entre suerte y astrología mantiene cada noche la expectativa de miles de apostadores que siguen atentamente la transmisión oficial del sorteo.



Este miércoles 21 de enero de 2026, el chance vuelve a ser protagonista con una nueva edición de su sorteo nocturno, que se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos. Los jugadores pueden consultar aquí el resultado oficial del Super Astro Luna, correspondiente a la jornada de hoy, una vez finalice el proceso supervisado por los canales autorizados.



Resultado del Super Astro Luna hoy, miércoles 21 de enero de 2026

En la noche de este miércoles 21 de enero de 2026, se lleva a cabo una nueva edición del sorteo del Super Astro Luna, en la que quedó definida la combinación ganadora correspondiente a la jornada.



Número ganador: por definir

por definir Tres últimas cifras: por definir

por definir Dos últimas cifras: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Una vez publicados los resultados oficiales, se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar cualquier posible premio.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna cuenta con una programación establecida que permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultas de resultados con anticipación:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Estos horarios han consolidado al juego como una referencia habitual dentro del calendario nocturno del chance en el país.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y adaptable a distintos perfiles de jugadores. Para participar, se deben seguir estos pasos:



Seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Elegir un signo del zodiaco.

Activar, de forma opcional, la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos.

Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta modalidad brinda flexibilidad tanto a quienes apuestan de manera ocasional como a quienes siguen una estrategia definida.



¿Dónde se puede apostar al Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan únicamente en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. Esto garantiza seguridad en el proceso, tanto en la validación de los tiquetes como en el pago de los premios.



Requisitos para reclamar un premio del Super Astro Luna

Para cobrar un premio, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:



Presentar el tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Mostrar el documento de identidad original y entregar una fotocopia legible.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para validar el premio conforme a las normas establecidas por el operador del juego.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

