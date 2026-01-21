En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Luna último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026: los números ganadores

Resultados Super Astro Luna último sorteo del miércoles 21 de enero de 2026: los números ganadores

El sorteo Super Astro Luna se realiza de lunes a viernes a las 10:50 p. m., sábados a las 10:42 p.m. y domingos y festivos a las 8:30 p.m. Siga los resultados EN VIVO de este martes.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 21 de ene, 2026
Astro Luna 21 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores
Astro Luna 21 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores -
Super Astro Luna - Getty Images

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su formato que combina la selección de números con los signos del zodiaco. Esta particular mezcla entre suerte y astrología mantiene cada noche la expectativa de miles de apostadores que siguen atentamente la transmisión oficial del sorteo.

Este miércoles 21 de enero de 2026, el chance vuelve a ser protagonista con una nueva edición de su sorteo nocturno, que se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos. Los jugadores pueden consultar aquí el resultado oficial del Super Astro Luna, correspondiente a la jornada de hoy, una vez finalice el proceso supervisado por los canales autorizados.

Resultado del Super Astro Luna hoy, miércoles 21 de enero de 2026

En la noche de este miércoles 21 de enero de 2026, se lleva a cabo una nueva edición del sorteo del Super Astro Luna, en la que quedó definida la combinación ganadora correspondiente a la jornada.

  • Número ganador: por definir
  • Tres últimas cifras: por definir
  • Dos últimas cifras: por definir
  • Signo zodiacal: por definir

Una vez publicados los resultados oficiales, se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar cualquier posible premio.

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna cuenta con una programación establecida que permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultas de resultados con anticipación:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Estos horarios han consolidado al juego como una referencia habitual dentro del calendario nocturno del chance en el país.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es sencilla y adaptable a distintos perfiles de jugadores. Para participar, se deben seguir estos pasos:

  • Seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Elegir un signo del zodiaco.
  • Activar, de forma opcional, la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos.
  • Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta modalidad brinda flexibilidad tanto a quienes apuestan de manera ocasional como a quienes siguen una estrategia definida.

¿Dónde se puede apostar al Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan únicamente en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. Esto garantiza seguridad en el proceso, tanto en la validación de los tiquetes como en el pago de los premios.

Requisitos para reclamar un premio del Super Astro Luna

Para cobrar un premio, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

  • Presentar el tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.
  • Mostrar el documento de identidad original y entregar una fotocopia legible.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para validar el premio conforme a las normas establecidas por el operador del juego.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

