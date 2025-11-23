Resultados Super Astro Luna, último sorteo domingo 23 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este domingo 23 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el esperado sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. La combinación ganadora de este sorteo, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, ya está disponible en los canales oficiales para todos los jugadores que participaron.
Aquellos jugadores que acertaron tanto el número de cuatro cifras como el signo zodiacal en el orden exacto serán los grandes afortunados de esta jornada. El premio mayor, que puede alcanzar 42.000 veces el valor apostado, es uno de los mayores atractivos de este juego, el cual combina el azar con el interés por la astrología.
Super Astro Luna se caracteriza por combinar números y signos del zodiaco. Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor, se debe acertar tanto el número como el signo correspondiente. Existen premios menores para aquellos que acierten parcialmente.
Horarios del sorteo Super Astro Luna
Si resultó afortunado y posee el número y signo ganador, siga estos pasos para reclamar el premio:
Aparte del sorteo de Super Astro Luna, también se celebraron otros sorteos destacados en la noche de hoy. A continuación, los resultados de los juegos más populares:
Estos sorteos, regulados por Coljuegos, siguen siendo una fuente de entretenimiento para miles de colombianos, con nuevas oportunidades de ganar en cada edición. Es importante recordar que los juegos de azar deben disfrutarse de manera responsable. Asegúrese de realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados y consulte siempre los resultados a través de los canales oficiales.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL