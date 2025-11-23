Resultados Super Astro Luna, último sorteo domingo 23 de noviembre de 2025: números ganadores

Este domingo 23 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el esperado sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. La combinación ganadora de este sorteo, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, ya está disponible en los canales oficiales para todos los jugadores que participaron.

Resultado del Super Astro Luna, 23 de noviembre de 2025

Número ganador: 3273

Signo ganador: Capricornio

Aquellos jugadores que acertaron tanto el número de cuatro cifras como el signo zodiacal en el orden exacto serán los grandes afortunados de esta jornada. El premio mayor, que puede alcanzar 42.000 veces el valor apostado, es uno de los mayores atractivos de este juego, el cual combina el azar con el interés por la astrología.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Super Astro Luna se caracteriza por combinar números y signos del zodiaco. Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor, se debe acertar tanto el número como el signo correspondiente. Existen premios menores para aquellos que acierten parcialmente.

Horarios del sorteo Super Astro Luna



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Premios de Super Astro Luna:

4 cifras + signo: 42.000 veces el valor apostado

3 cifras + signo: 1.000 veces lo apostado

2 cifras + signo: 100 veces lo apostado

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si resultó afortunado y posee el número y signo ganador, siga estos pasos para reclamar el premio:



Conserve el tiquete original: este es el documento válido para cualquier reclamo posterior. Verifique los resultados: asegúrese de que los números y el signo coincidan con los datos oficiales de Coljuegos. Reclame el premio: diríjase a un punto autorizado de Su Red o SuperGIROS con tu tiquete y documento de identidad para recibir el premio correspondiente.

Otros resultados de la noche: 23 de noviembre de 2025

Aparte del sorteo de Super Astro Luna, también se celebraron otros sorteos destacados en la noche de hoy. A continuación, los resultados de los juegos más populares:



Cafeterito Noche: 7695 - 8

Motilón Noche: 4729

La Fantástica Noche: 4500

Sinuano Noche: 7598

Caribeña Noche: 2006

Culona Noche: 9194

Pijao: 7754- 9

Chontico Noche: 7491-6

Estos sorteos, regulados por Coljuegos, siguen siendo una fuente de entretenimiento para miles de colombianos, con nuevas oportunidades de ganar en cada edición. Es importante recordar que los juegos de azar deben disfrutarse de manera responsable. Asegúrese de realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados y consulte siempre los resultados a través de los canales oficiales.



