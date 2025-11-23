En vivo
Noticias Caracol
Archivos secretos de ‘Calarcá’: la charla con ‘Mordisco’ y señalamientos a campaña Petro presidente

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela supuestas infiltraciones de disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además, disidente habla de reuniones en Bogotá entre jefes del grupo armado y mandos del Ejército para establecer un supuesto "pacto de no agresión".

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 23 de nov, 2025
Alias Calarcá, alias Iván Mordisco, general Huertas y Wilmer Mejía.

