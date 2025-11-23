Archivos secretos de ‘Calarcá’: la charla con ‘Mordisco’ y señalamientos a campaña Petro presidente

Tras un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol armó un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias de las Farc con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Además, uno de los apartes de los archivos secretos de alias Calarcá, jefe de las disidencias, tiene que ver con conversaciones muy llamativas con su antiguo socio, alias Iván Mordisco, hoy blanco de bombardeos de las fuerzas militares. En esos diálogos, ‘Mordisco’ habla de supuestas pruebas que tiene en su poder sobre la financiación de la campaña ‘Petro presidente’. En esos chats, sale a relucir el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez.



Hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas que hablan de la cercanía entre las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el director del comando de personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



La captura y la controversial liberación de alias Calarcá

La figura de alias Calarcá salió a relucir el pasado 23 de julio de 2024 cuando una caravana compuesta por siete jefes de disidencias, incluido el ya mencionado, estaba siendo custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estos vehículos fueron detenidos por un retén del Ejército en Anorí, Antioquia, hallándoles armas y dinero, hechos que habrían constituido la comisión de delitos en flagrancia.



No obstante, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, emitió un oficio ordenando la libertad de la mayoría de los detenidos. La decisión se basó en el argumento de que eran Gestores de Paz y, por lo tanto, no podían ser capturados pese a la situación de flagrancia.

Cuatro de los líderes quedaron en libertad, incluyendo el jefe del autodenominado Estado Mayor de las Farc, alias Calarcá, su compañera 'Erika' y los jefes de frentes alias Ramiro y Urías Perdomo. Los disidentes, tras su liberación, retornaron a las armas.

Lo que el país desconocía era que sus secretos, guardados en cerca de un centenar de dispositivos electrónicos (computadores, memorias USB y celulares), fueron incautados y permanecen en poder de la Fiscalía, que hasta el momento "no ha hecho nada con esa información a pesar de la gravedad de su contenido".



¿Qué revelaron los archivos secretos de alias Calarcá?

La documentación en poder de la Fiscalía incluye correos que evidencian los supuestos nexos de las disidencias con el general Huertas y el funcionario Mejía, de la DNI.

Huertas es actualmente el jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta área es responsable de nombrar, retirar y ordenar traslados de cualquier integrante de la institución. Los archivos contienen un reporte completo enviado a 'Calarcá' por uno de sus hombres de confianza tras asistir a reuniones en Bogotá con el General Huertas.

En la comunicación, que dataría del 8 de febrero de 2024, se narra que el General (quien en esa fecha estaba por fuera del Ejército y era un "poderoso asesor a la sombra" del Ministerio de Defensa, Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia) les propuso montar una empresa de seguridad legal.

Alias Calarcá Tomado de El Espectador

Según la fuente, la estrategia propuesta por el General Huertas consistiría en crear una fachada que permitiera a las disidencias moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. La propuesta era "mita y mita" (50/50). De esta manera, Huertas conseguiría los permisos y los disidentes pondrían "los muchachos y las armas".

La propuesta fue aparentemente bien recibida por las disidencias, quienes daban por sentado que los procesos de negociación con el Gobierno fracasarían.

Además, el General Huertas habría ofrecido protección para los desplazamientos de los líderes disidentes, afirmando que los hombres de la compañía servirían para movilizar personal y heridos. Incluso se ofreció a asistir personalmente a los traslados para evitar desconfianzas, pues estando él presente en un retén, no se podría requisar sin una orden superior.

El segundo alto funcionario del Estado mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, designado por el presidente Gustavo Petro, en marzo de 2024, como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Incluso, catorce fuentes consultadas por Noticias Caracol aseguran que Mejía es el "verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia". Una comunicación encontrada en los archivos sugiere que el General Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un "camarada" (guerrillero) en ese país.

Se señala que la cercanía de Mejía con el presidente Gustavo Petro le ha permitido ganar poder en el mundo de la inteligencia, al punto de ser uno de los responsables detrás de la purga de oficiales en el Ejército y la Policía (especialmente en el área de inteligencia) que no eran afines al Gobierno.

Esta información fue corroborada por más de diez fuentes de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Los entrevistados aseguraron que les ordenaron entregar a Mejía las hojas de vida de oficiales para que él definiera traslados, ascensos o destituciones.



Disidente habla de los supuestos nexos con general Huertas y Mejía

Una de las primeras revelaciones hechas por un testigo del alto mando de las disidencias de alias Calarcá es la cercana relación de Wilmar Mejía, hoy alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con dicha facción guerrillera.

Según el disidente, quien habló con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, a Mejía lo apodan ‘el Chulo’ debido a su asociación con "chulos" (oficiales del Ejército). Mejía es, supuestamente, el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública. Este acercamiento incluyó la presentación de coroneles, estaciones de Policía y comandantes de estación, lo que facilitaba la movilidad de las disidencias.

De acuerdo con el integrante de las disidencias, Mejía facilitó un acercamiento con el general Huertas cuando este se encontraba retirado del Ejército. El alto oficial habría facilitado la movilización de guerrilleros con orden de captura a principios del 2023, proporcionando carros y conductor para que pudieran moverse en Bogotá y encontrarse con diferentes personas.

En ese momento, Huertas no tenía un cargo oficial que le permitiera realizar gestiones con grupos armados ilegales como ayudar a movilizar guerrilleros.

La declaración del disidente confirma el contenido de los documentos incautados que relatan una estrategia promovida por Mejía y Huertas ante los jefes de las disidencias. Dicha estrategia consistía en la creación de una empresa de seguridad, utilizando como excusa la protección de líderes sociales.

Huertas y Mejía. Noticias Caracol

Uno de los movimientos que mencionó el disidente fue un supuesto viaje de Huertas a Venezuela para reunirse con Richard Catatumbo, uno de los jefes poderosos de ese grupo al margen de la ley.

Ocho días después de esa reunión, hubo otro encuentro en Venezuela entre los jefes de las disidencias para concretar la creación de la empresa de seguridad, donde se definió cómo se dividiría el presupuesto entre ‘Richard’, ‘Andrey’, ‘Jhon Mechas’ y 'Calarcá'. El testigo narró que Wilmar Mejía habría asistido a este segundo encuentro.

No está clara la razón por la que Mejía, un funcionario de un área estratégica de Inteligencia de la Presidencia, habría participado en una cumbre de jefes disidentes.



Reuniones en Bogotá, compra de armas y supuesto “pacto de no agresión”

El disidente le dijo a Noticias Calarcá que, tras los acuerdos en Venezuela, se llevaron a cabo una serie de reuniones en Bogotá. La primera se habría realizado en un centro comercial cerca del aeropuerto y contó con la asistencia de representantes de las disidencias, el general Huertas, Wilmar Mejía y el director de Indumil, coronel en retiro Juan Carlos Mazo. En este encuentro se discutió el presupuesto necesario para la empresa y la adquisición de armamento.

Un día después, dijo el testigo, se efectuó otra reunión con un funcionario a cargo de las licencias de armamento para organizar el tema legal de la organización, incluyendo la documentación requerida para los hombres y los vehículos (categoría de blindaje).

Posteriormente, en una tercera y cuarta reunión en Bogotá, a las que asistieron Mejía, Huertas y algunos oficiales del Ejército vestidos de civil. Según el disidente, se coordinó un supuesto pacto de no agresión entre la Fuerza Pública y las disidencias en los territorios de Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar. “El objetivo era no chocar con el Ejército”, comentó.

Para ejecutar este pacto, los oficiales del Ejército habrían entregado a las disidencias los códigos de las frecuencias radiales del Ejército, los cuales son secretos, además de números de celulares y correos. Esto les permitía a las disidencias conocer las operaciones militares en curso y tener contacto con las principales unidades militares para establecer coordinaciones necesarias. El testigo disidente aseguró que, hasta su caída, no habían tenido bajas (muertes) por parte del Ejército.

Gerson Arias, investigador asociado de Ideas para la Paz, explicó que este hecho no tiene antecedentes, teniendo en cuenta cómo dos funcionarios distintos a un comisionado de Paz o jefe negociador se sientan con grupos que están en un proceso de paz para hablar de la creación de empresas de seguridad fachadas, similar al amargo capítulo de las Convivir.

Además, los computadores de 'Calarcá' contienen decenas de comunicaciones que evidencian la filtración de información reservada de entidades estratégicas como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ejército y unidades de Inteligencia.



Los señalamientos de ‘Iván Mordisco’ sobre la campaña Petro presidente

En otro aparte importante de los archivos de ‘Calarcá’ se encontraron documentos que revelan la magnitud de la confrontación entre el jefe disidente 'Iván Mordisco' y el presidente Gustavo Petro, incluyendo la amenaza de 'Mordisco' de utilizar supuestas pruebas de acuerdos de campaña para "tumbar" al mandatario.

El punto de quiebre en esta relación se registró en marzo de 2024.La tensión escaló luego de una serie de asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por 'Mordisco' y sus hombres, lo que fue considerado un incumplimiento abierto del proceso de paz que adelantaban con el Gobierno.

Alias Iván Mordisco. Colprensa

El 21 de marzo de 2024, el presidente Petro se refirió a 'Mordisco' y sus acciones, afirmando que “en realidad es un traqueto, traquetos vestidos de revolucionarios, asesinando dirigentes populares desarmados, otra vez la misma historia".

La respuesta de 'Mordisco' no se hizo esperar, sembrando dudas sobre la posible existencia de un pacto desconocido durante la campaña presidencial. 'Mordisco' publicó que: “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.

Cuatro días después del comunicado de 'Mordisco', el 24 de marzo de 2024, conversaciones privadas a través de un chat entre 'Iván Mordisco' y Yeison Ojeda, alias Danilo Alvizú, comandante del frente Carolina Ramírez, revelaron los planes del jefe disidente. Estas comunicaciones llegaron a manos de 'Calarcá' luego de que 'Alvizú' cambiara de bando.

En los mensajes privados, ‘Iván Mordisco’ manifestó su intención de actuar contra el presidente Petro, refiriéndose a pruebas de acuerdos previos: "Yo tengo ganas de tumbar a Petro… con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Mayimbú, lo tumbamos. Esas pruebas están".

En esas conversaciones, ‘Mordisco’ agregó: “Ese hp arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme… y ese pícaro no se imagina que si tenemos las pruebas".

A esas palabras, ‘Alvizú’ le respondió que “todo se hizo a través de Francia Márquez" y agregó que "ahí tiene para que lo analice sin fatigarse", “con cabeza fría, mano”.

Uno de los nombrados en esa conversación fue alias Mayimbú, Leider Noscúe, uno de los jefes de las disidencias en el Cauca, quien murió en un operativo del Ejército el 13 de junio de 2022.

Los chats también documentan la ruptura definitiva de 'Mordisco' con facciones que seguían en diálogo con el Gobierno, como las comandadas por 'Calarcá' y Richard Catatumbo.

Presidente Petro habla de menores fallecidos en bombardeos a disidencias. Colprensa

El presidente Petro, desde el 2024, ordenó una ofensiva contra 'Mordisco', solicitando inicialmente su captura vivo. El jefe de Estado argumentó: "Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten. Me tiene en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamientos. Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones".

Posteriormente, el Gobierno comenzó a difundir la versión de que 'Iván Mordisco' tenía un plan para asesinar al Presidente durante el desfile militar. Desde entonces, hay una ofensiva contra el jefe disidente. Hasta el 13 de noviembre de 2025 se han ordenado 13 bombardeos, de los cuales once fueron dirigidos contra sus estructuras, resultando en la muerte de 15 menores de edad.

Tras el último bombardeo, 'Mordisco' reapareció el 18 de noviembre de 2025, lanzando una nueva amenaza. El presidente Petro respondió a esta última amenaza asegurando que la ofensiva militar continuará.



¿Qué responden los señalados en los archivos de ‘Calarcá’?

Noticias Caracol consultó a todos los mencionados en los archivos secretos de 'Calarcá'. Augusto Cubides, jefe de prensa del presidente Petro, informó que haría las consultas pertinentes, pero hasta la noche de este domingo no hubo ninguna respuesta.

En tanto, la oficina de prensa de la vicepresidenta Francia Márquez señaló que la campaña fue genuina, transparente y con el apoyo del pueblo colombiano. “Yo no me reúno con criminales”, anotó.

En cuando al general Juan Miguel Huertas, el comando del Ejército señaló que estarán atentos a las actuaciones de la justicia. Mientas que el propio Huertas negó los señalamientos y manifestó que nunca se ha reunido con integrantes de las disidencias de las Farc. “Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieres es hacerme un montaje”, dijo.

Por su parte, Wilmer Mejía manifestó que no ha viajado a Venezuela ni ha sostenido reuniones con jefes de disidencias. También dijo que no tiene la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad, añadiendo que es un montaje en contra de Huertas y de él.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL