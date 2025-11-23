En vivo
Noticias Caracol
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / ¿No fue Pablo Escobar? La nueva hipótesis sobre la tragedia del vuelo 203 de Avianca en 1989

¿No fue Pablo Escobar? La nueva hipótesis sobre la tragedia del vuelo 203 de Avianca en 1989

A 36 años de la tragedia del vuelo 203, Federico Arellano, hijo de una de las víctimas, revela nuevos elementos que cuestionan la versión oficial y reabren dudas sobre el hecho que dejó 110 muertos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Editado por: María Camila Triana Castillo
