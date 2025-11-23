En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hallan colonia de secta Lev Tahor en Yarumal: rescatan a 17 menores de edad de un hotel

Los niños son estadounidenses, guatemaltecos y canadienses. Cinco de ellos tenían circular amarilla vigente para su búsqueda.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 23 de nov, 2025
Niños rescatados de secta Lev Tahor en Yarumal.

