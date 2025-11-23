Hallan colonia de secta Lev Tahor en Yarumal: rescatan a 17 menores de edad de un hotel

A un hotel en Yarumal, Antioquia, a solo tres horas de Medellín, llegaron funcionarios de Migración Colombia y el Gaula Militar del Ejército donde se había denunciado la presencia de niños en una secta. La presencia de esta comunidad en el pueblo, con atuendos distintos a los acostumbrados, llamó la atención de los vecinos, quienes pusieron en conocimiento de las autoridades la situación.

Así, este 23 de noviembre, las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de edad que se encontraban en poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor. Los niños son de nacionalidades estadounidense, guatemalteca y canadiense. Antes de realizar el operativo se realizó seguimiento por un mes.



En el hotel, según las autoridades, se verificó la situación migratoria de 26 integrantes de la secta, de los cuales 17 eran menores de edad. Un detalle alarmante es que cinco de esos menores eran buscados por la Interpol con una circular amarilla vigente.



Cabe destacar que esta circular se emite específicamente para alertar sobre la desaparición de personas, principalmente menores de edad, y la posibilidad de que sean víctimas de graves delitos como trata de personas y secuestro. Entre los menores buscados por la Interpol se encontraba un bebé de tan solo un año. Las autoridades están investigando cómo llegaron estos niños a Colombia y por qué estaban bajo el dominio de esta secta.

Una vez identificadas, las personas fueron trasladadas al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín. Allí, la prioridad es la protección de los menores de edad. El ICBF asumió la vigilancia y custodia de los niños, quienes se encuentran en buen estado de salud.

Migración Colombia, junto con el Gaula Militar, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, trabaja para esclarecer la situación, verificar que los menores no hayan sido víctimas de abuso y descartar cualquier indicio relacionado con trata de personas. Además, las autoridades competentes evalúan la ruta de protección a seguir y las posibles medidas migratorias aplicables a los involucrados. La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la articulación interinstitucional, actuando bajo un enfoque preventivo y coordinado.



La secta Lev Tahor: acusaciones internacionales y propósitos en Colombia

La comunidad religiosa Lev Tahor (que significa "Corazón Puro" en hebreo) es descrita como una secta judía ultraortodoxa fundada en Israel. A nivel global, la secta cuenta con alrededor de 200 miembros y ha sido cuestionada internacionalmente debido a graves acusaciones y procesos judiciales en diversos países.

Lev Tahor enfrenta acusaciones y procesos por delitos extremadamente graves que incluyen secuestro, abuso de menores, delitos sexuales, pedofilia y trata de personas. Existen condenas para algunos de sus líderes por secuestro y explotación sexual infantil.

Actualmente, varios de sus jefes están siendo procesados en Guatemala por delitos relacionados con el tráfico de menores de edad.

La presencia de la secta en Colombia es particularmente preocupante para las autoridades, ya que existían alertas de agencias homólogas internacionales contra sus miembros. Las familias, que sumaban siete en total, ingresaron al país el 22 y 23 de octubre, procedentes de Nueva York, Estados Unidos.

Las investigaciones sugieren que la intención de Lev Tahor en Colombia podría haber sido establecer una nueva colonia. Los indicios apuntan a que buscaban esta colonia para "continuar con los crímenes atribuidos a esta comunidad religiosa". Esta es la primera vez que se realiza una intervención de este tipo contra la secta Lev Tahor en territorio colombiano.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.