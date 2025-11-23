En vivo
LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / En Los Informantes: Mary Grueso y una entrevista de premio; el avión de Avianca y María Liz

En Los Informantes: Mary Grueso y una entrevista de premio; el avión de Avianca y María Liz

En Los Informantes: la vida de la poeta Mary Grueso, primera mujer afro en ser parte de la Academia Colombiana de la Lengua; una nueva hipótesis sobre la tragedia del vuelo 203 de Avianca; y el talento de María Liz.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Editado por: María Camila Triana Castillo
