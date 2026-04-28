Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy martes, 28 de abril de 2026: números ganadores

La suerte vuelve a tocar a la puerta de los colombianos este martes 28 de abril de 2026. Como es habitual en el cierre de la jornada, el sorteo del Super Astro Luna se convierte en el centro de atención para miles de apostadores que confían en que la combinación de cuatro dígitos y su signo zodiacal sea la clave para alcanzar un premio millonario. Este juego, que ha repartido miles de millones de pesos a lo largo de su historia, sigue siendo uno de los pilares de los juegos de suerte y azar en el país.



Resultado Super Astro Luna: Martes 28 de abril de 2026

Valide aquí el número y el signo ganador de la noche:



Número Ganador: 3 - 7 - 8 - 9

Signo Zodiacal: Libra

(Nota: Este espacio se actualizará en vivo cuando se den los resultados, a las 10:50 p. m.).



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Participar en el Super Astro Luna es sencillo y accesible, lo que explica su gran popularidad. Para jugar, el usuario debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco.



Valor de la apuesta: El sistema permite realizar apuestas desde un mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por tiquete.

El sistema permite realizar apuestas desde un mínimo de hasta un máximo de por tiquete. Multi-signo: Una estrategia común entre los jugadores es apostar un mismo número a todos los signos zodiacales. Esto incrementa el valor de la apuesta, pero también las probabilidades de acierto, ya que si el número cae con cualquier signo, el jugador cobra.

El sorteo de "La Luna" se realiza de lunes a domingo. Para este martes, la cita es a las 10:40 p. m. La transmisión oficial se realiza en directo a través de la señal del Canal 1. Además, los resultados pueden consultarse minutos después en la página web oficial de Super Astro y en las redes sociales de los operadores SuRed y SuperGIROS.



Plan de premios de Super Astro Luna

El Super Astro se diferencia de otros sorteos por su generoso plan de pagos, el cual se calcula según el valor apostado (sin IVA):



4 cifras + signo: Gana 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Es decir, un jugador que apuesta $1.000 pesos a las 4 cifras y el signo, y acierta, obtendría un premio bruto de $42.000.000.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna lo acompaña esta noche, debe seguir estos pasos para reclamar su dinero:



Presentación: Dirigirse a un punto autorizado con el tiquete original (debe estar legible y sin alteraciones).

Dirigirse a un punto autorizado con el tiquete original (debe estar legible y sin alteraciones). Documentación: Llevar el documento de identidad original.

Llevar el documento de identidad original. Premios mayores: Si el premio supera las 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 COP en 2026), deberá diligenciar el formulario SIPLAFT. Si es superior a 182 UVT (cerca de $8.500.000 COP), se requerirá una certificación bancaria y el trámite puede tardar algunos días hábiles.

Si el premio supera las (aproximadamente $2.259.000 COP en 2026), deberá diligenciar el formulario SIPLAFT. Si es superior a (cerca de $8.500.000 COP), se requerirá una certificación bancaria y el trámite puede tardar algunos días hábiles. Impuestos: Tenga en cuenta que, por ley, se descuenta el 20% por concepto de ganancia ocasional en premios que superen los topes legales.

El Super Astro es un juego de suerte y azar categorizado como "novedoso", operado por Corredor Empresarial S.A. y vigilado por Coljuegos. Desde su lanzamiento hace más de una década, su propósito ha sido doble: ofrecer premios significativos con apuestas bajas y generar recursos destinados exclusivamente al sistema de salud de los colombianos. A diferencia de una lotería de billete físico, aquí el jugador tiene el control total sobre los números y signos que desea jugar, lo que crea una conexión más personal y mística con el sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.