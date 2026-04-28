Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 28 de abril de 2026: números ganadores

Este martes 28 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los juegos más tradicionales en Colombia y que cada semana reúne a miles de apostadores en todo el territorio nacional. La expectativa se mantiene alta entre los participantes que esperan conocer si su número resulta favorecido en esta jornada.



La transmisión del sorteo se lleva a cabo a las 10:30 de la noche a través del Canal 1 y en las plataformas digitales oficiales de la entidad, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real la revelación de los resultados.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 28 de abril de 2026

Número ganador: 6467

6467 Serie: 000

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja contempla una amplia distribución de premios secos, así como incentivos por aproximaciones al número principal, lo que amplía las posibilidades de obtener alguna ganancia.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Para esta edición, el sorteo mantiene su estructura de premios, encabezada por un premio mayor de 10.000 millones de pesos. A este se suman varias categorías de premios secundarios que se distribuyen de la siguiente manera:



Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

A esto se suman los premios por aproximación, que reconocen a quienes logran coincidencias parciales con el número ganador. Estas categorías incluyen aciertos en cifras iniciales, finales o combinaciones específicas, lo que incrementa las probabilidades de recibir un incentivo económico.



¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los interesados deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Cada billete completo tiene un valor aproximado de 15.000 pesos y está dividido en tres fracciones, lo que permite a los jugadores comprar participaciones individuales por menor costo.

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La comercialización se realiza en todo el país a través de una red autorizada de distribuidores, lo que facilita el acceso al juego y, al mismo tiempo, genera empleo para miles de vendedores.



¿Qué hacer en caso de ganar?

Si un jugador resulta ganador, debe presentar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, junto con su documento de identidad. Para premios mayores, el proceso de reclamación se realiza de manera presencial en las oficinas autorizadas.

Es importante tener en cuenta que los premios superiores a cierto monto están sujetos a retenciones legales, por lo que se recomienda consultar el valor neto antes de realizar el cobro. Asimismo, verificar la autenticidad del billete antes del sorteo es clave para evitar inconvenientes.



La Lotería de la Cruz Roja no solo representa una oportunidad de ganar, sino que también cumple una función social, ya que los recursos recaudados contribuyen al financiamiento de programas humanitarios en el país. De esta manera, cada sorteo combina la ilusión del premio con un aporte a causas solidarias.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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