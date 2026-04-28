Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026: números ganadores

La expectativa crece entre los apostadores del norte y el centro del país al cierre de este martes 28 de abril. El sorteo de La Caribeña Noche, uno de los juegos de azar con mayor tradición en la región Caribe y que hoy goza de una presencia consolidada en todo el territorio nacional, se dispone a entregar un nuevo número ganador. Miles de colombianos, que han depositado su confianza en las balotas, esperan el reporte oficial que podría significar un respiro financiero o el cumplimiento de un sueño personal.

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Como es habitual en cada jornada, el sorteo se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de delegados de las autoridades de control, garantizando que el azar sea el único protagonista en la definición de la cifra favorecida.



Número ganador de Caribeña Noche - Martes 28 de abril de 2026

A continuación, se detalla el resultado oficial para la noche de hoy:



Número ganador: 3 - 0 - 2 - 5

Quinta balota: 9

(Nota: Este espacio se actualizará en vivo cuando se den los resultados, a las 10:30 p. m.).



¿Cómo jugar y cuál es el costo de participación?

Jugar a La Caribeña Noche es un proceso sencillo y accesible para todo tipo de presupuestos. Se trata de una modalidad de chance donde el jugador selecciona un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999).



Flexibilidad en la apuesta: No existe un valor único para el billete; usted puede apostar desde montos mínimos, generalmente a partir de $500 pesos más el IVA correspondiente.

No existe un valor único para el billete; usted puede apostar desde montos mínimos, generalmente a partir de más el IVA correspondiente. Modalidades de premio: Se puede ganar acertando a las cuatro cifras (premio mayor), a las tres últimas, las tres primeras o incluso las dos últimas cifras de la combinación ganadora. El premio será proporcional a la cantidad de dinero apostada.

Para estar al tanto del resultado en tiempo real, es importante conocer la programación oficial de este sorteo, que no descansa ningún día de la semana:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La señal en vivo se transmite a través del Canal Telecaribe. Además, los resultados son replicados de forma inmediata en las redes sociales de redes de servicios como SuperGiros y Record, así como en portales informativos de alta fidelidad.



¿Qué hacer si resulta ser el afortunado ganador?

Si la suerte lo acompaña esta noche, debe seguir un protocolo sencillo pero riguroso para reclamar su dinero:



Cotejo del tiquete: Verifique que su formulario no presente tachaduras, enmendaduras ni alteraciones. Es el único soporte legal para el cobro. Montos menores: Si el premio es inferior a los $500.000, puede dirigirse a cualquier punto de venta autorizado de la red donde realizó la apuesta. Premios de mayor cuantía: Para sumas elevadas, deberá presentarse en las oficinas principales del concesionario con su cédula de ciudadanía original. Tenga en cuenta que, por ley, se aplica una retención del 20% por Ganancias Ocasionales en premios que superen los topes establecidos por la DIAN.

La Caribeña Noche nació como una iniciativa regional para dinamizar el sector de los juegos de suerte y azar en la costa norte colombiana. Con el paso de las décadas, su transparencia y la rapidez en el pago de premios la convirtieron en una marca de confianza a nivel país.

El sistema funciona mediante baloteras neumáticas que seleccionan cuatro números principales y, en ocasiones, una quinta balota de incentivo según la modalidad comercial vigente. Este sorteo no solo representa una oportunidad de ganar, sino que es una fuente vital de recursos para el sistema de salud en Colombia, ya que un porcentaje de cada apuesta se destina por ley a financiar hospitales y servicios médicos públicos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.