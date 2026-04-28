Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, martes 28 de abril de 2026: números ganadores

El sorteo de Sinuano Noche se realiza este martes 28 de abril de 2026, manteniendo su lugar como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Cada jornada convoca a miles de apostadores que esperan conocer si la suerte estuvo de su lado, en una dinámica que combina tradición, expectativa y control institucional.



Con su transmisión habitual en horas de la noche, el sorteo conserva la atención de los jugadores que siguen en tiempo real los resultados. A lo largo de los años, Sinuano Noche se consolida como una referencia dentro de las loterías regionales, gracias a su constancia y a la confianza que genera entre quienes participan.



Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, 28 de abril de 2026

Números ganadores : 2649

: 2649 Serie: 1

Este juego toma su nombre del río Sinú, símbolo del departamento de Córdoba, lo que refuerza su identidad cultural y su conexión con la región Caribe.



¿Cómo participar de Sinuano Noche?

El mecanismo para participar en Sinuano Noche es sencillo y accesible. Los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. Además, pueden elegir el valor de su apuesta, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar.

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En cuanto a los premios, estos varían dependiendo del nivel de acierto obtenido por el jugador:



Cuatro cifras: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras: paga 400 veces lo apostado.

Dos cifras: paga 50 veces la apuesta.

Una cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

El sorteo se transmite en vivo de lunes a sábado a las 10:30 p.m., lo que garantiza transparencia en cada edición y permite a los participantes conocer los resultados de manera inmediata.



Recomendaciones para reclamar los premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que este será requerido al momento de reclamar el premio junto con un documento de identidad válido. Para premios menores a 500.000 pesos, los pagos pueden realizarse en puntos autorizados, mientras que montos superiores deben reclamarse en oficinas principales.

Un aspecto clave a tener en cuenta es que los ganadores cuentan con un plazo máximo de 365 días para reclamar su premio. De no hacerlo dentro de este periodo, el derecho al cobro se pierde, por lo que se recomienda verificar los resultados oportunamente y guardar el comprobante de juego.



Sinuano Noche continúa así consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos que buscan probar su suerte cada noche, en un sorteo que combina emoción, tradición y la posibilidad de obtener premios significativos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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