Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, martes 28 de abril: números ganadores

Durante la noche de este martes 28 de abril de 2026 se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país que cada semana concentran la atención de miles de apostadores. En esta nueva jornada, los participantes siguen de cerca la transmisión oficial para conocer los números ganadores y verificar si sus billetes resultan favorecidos.



Ambos sorteos se desarrollan en sus horarios habituales y bajo estrictos controles de seguridad, con supervisión permanente que garantiza la transparencia en cada una de las extracciones. La expectativa se mantiene alta, especialmente por los premios millonarios que están en juego y por la posibilidad de acceder a incentivos adicionales.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Una vez finaliza el sorteo, se anuncian los resultados oficiales correspondientes a la Lotería de la Cruz Roja:



Número ganador: 6467

6467 Serie: 000

Este sorteo se destaca no solo por su trayectoria en el país, sino también por el impacto social de sus recursos, que son destinados a programas humanitarios. Además del premio mayor, cuenta con un plan de premios que incluye secos y aproximaciones, lo que amplía las opciones de ganar.



Resultados de la Lotería del Huila

De manera simultánea, la Lotería del Huila realiza su sorteo semanal, consolidándose como una de las más representativas a nivel regional:



Número ganador: 0128

0128 Serie: 031

La Lotería del Huila ofrece un atractivo premio mayor, así como diferentes categorías de premios adicionales que reconocen aciertos parciales, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún tipo de recompensa.



¿Cómo funcionan estas loterías?

Ambas loterías operan bajo un sistema tradicional en el que los jugadores adquieren un billete con un número de cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar la combinación exacta de estos dos elementos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Adicionalmente, los planes de premios contemplan incentivos por aproximación, que benefician a quienes obtienen cifras cercanas al número ganador, así como premios secos que se sortean de forma independiente al principal.



Recomendaciones para reclamar premios

Tras conocerse los resultados, las autoridades recomiendan a los jugadores verificar la información únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o posibles fraudes. Asimismo, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar un premio.

Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben reclamarse directamente en las oficinas de las entidades correspondientes, cumpliendo con los requisitos establecidos, como la presentación del documento de identidad.



Con esta nueva jornada, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan consolidándose como referentes de los juegos de azar en Colombia, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que cada semana apuestan por la suerte.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co