Resultados Lotería del Huila último sorteo del martes 28 de abril de 2026: números ganadores

Como es costumbre cada martes, la Lotería del Huila, conocida tradicionalmente como "la de los martes de su fortuna", realiza su sorteo ordinario para llevar alegría y solvencia económica a miles de hogares colombianos. Esta entidad, que se ha consolidado como un baluarte de la transparencia y el aporte social en el departamento y el país, pone en juego un robusto plan de premios que atrae a apostadores de todas las regiones.



Resultado del premio mayor de la Lotería del Huila

Sorteo del martes 28 de abril de 2026:



Número Ganador: 0 - 1 - 2 - 8

Serie: 031

(Nota: Esta información será actualizada en tiempo real una vez finalice el sorteo oficial a las 11:00 p. m.)



¿Cómo funciona y qué premios ofrece?

La Lotería del Huila no es solo un juego de azar; es una institución con más de 100 años de trayectoria. Fundada oficialmente en 1924, nació con el propósito de generar recursos destinados exclusivamente al sector salud. Durante un siglo, ha sobrevivido a transformaciones económicas y tecnológicas, manteniendo su esencia: la solidaridad. Gran parte de sus ingresos brutos se transfieren mensualmente para financiar hospitales y centros de salud, convirtiendo cada billete comprado en un aporte directo al bienestar de los ciudadanos.

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El sistema de juego consiste en acertar cuatro cifras y una serie de tres números. El plan de premios actual es uno de los más competitivos del mercado nacional, destacando un Premio Mayor de 2.000 millones de pesos.

Además del premio mayor, la lotería ofrece un amplio abanico de "premios secos" y aproximaciones:



Premios Secos: Van desde los 10 millones hasta los 160 millones de pesos.

Van desde los 10 millones hasta los 160 millones de pesos. Gana Fijo: Premios para quienes aciertan el número sin la serie.

Premios para quienes aciertan el número sin la serie. Aproximaciones: Pagos por acertar las últimas cifras, las dos primeras o combinaciones específicas con o sin serie.

El billete completo de la Lotería del Huila tiene un costo de 8.000 pesos, mientras que la fracción individual (el billete se divide en tres o cuatro partes según el sorteo) cuesta 2.000 pesos. Se puede adquirir con loteros de confianza, en puntos físicos autorizados como SuSuerte, GanaGana o a través de portales web legales de apuestas.



El sorteo de la Lotería del Huila se lleva a cabo todos los martes a las 11:00 p. m. (excepto si es festivo, en cuyo caso se traslada al miércoles). Se transmite en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Lotería del Huila y por canales regionales.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la suerte lo acompaña y acierta alguno de los premios, debe seguir estos pasos para el reclamo:



Verificación: Confirme su número con los resultados oficiales publicados en la web de la lotería o en sus redes sociales. Premios menores: Si el premio es inferior a un monto determinado (generalmente 5 o 10 salarios mínimos), puede reclamarlo directamente en los puntos de venta autorizados o con su distribuidor. Premio Mayor y Secos altos: Debe dirigirse a la sede principal en Neiva con el billete original en perfecto estado, su cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario (RUT). Impuestos: Tenga en cuenta que, por ley, a los premios superiores a 48 UVT se les aplica un descuento por ganancia ocasional (aproximadamente el 20%).

Recuerde que tiene un plazo de un año para reclamar su premio antes de que caduque el derecho al cobro.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

