Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, viernes 8 de mayo de 2026: números ganadores

Este viernes 8 de mayo de 2026 se realiza una nueva jornada del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y que diariamente reúne a miles de participantes atentos a la combinación ganadora.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Super Astro Luna se mantiene como una de las modalidades de chance más populares del país gracias a una dinámica que mezcla cifras y astrología, permitiendo diferentes posibilidades de apuesta y premios. Esta característica lo diferencia de otros juegos tradicionales y mantiene el interés constante de quienes participan de manera frecuente.



Resultados Super Astro Luna hoy, 8 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Signo zodiacal: XXXX

Los resultados oficiales se conocen minutos después de la transmisión y pueden verificarse a través de los canales autorizados y plataformas oficiales.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo. Cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo a uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Además, el participante puede elegir libremente el valor de su apuesta según sus preferencias. También existe una modalidad automática en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo zodiacal, facilitando el proceso para quienes prefieren una selección rápida.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza diariamente en horario nocturno y puede seguirse en vivo mediante canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.



Los horarios establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Plan de premios del Super Astro Luna

El sistema de premios depende del nivel de coincidencia entre el número elegido y el signo zodiacal correspondiente.



Las principales categorías de pago incluyen:



Cuatro cifras y signo zodiacal: hasta 42.000 veces lo apostado.

hasta 42.000 veces lo apostado. Tres cifras y signo: hasta 1.000 veces la apuesta.

hasta 1.000 veces la apuesta. Dos cifras y signo: hasta 100 veces lo jugado.

Este esquema permite múltiples posibilidades de ganar y mantiene el atractivo del juego para miles de participantes en todo el país.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento será requerido al momento de reclamar cualquier premio.

Publicidad

También es necesario presentar un documento de identidad válido y verificar previamente los resultados en canales oficiales antes de iniciar el proceso de cobro.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos de mayor valor requieren validaciones adicionales y trámites en oficinas principales. Asimismo, los premios superiores al monto establecido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

Publicidad

Con una nueva jornada en desarrollo, el Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar favoritos entre los colombianos, manteniendo viva cada noche la expectativa de acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co