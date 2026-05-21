Precio del dólar en Colombia hoy, 21 de mayo de 2026: Tasa Representativa del Mercado este jueves

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar en Colombia presentó una disminución para este jueves 21 de mayo de 2026, ubicándose en $3.730,49 pesos colombianos, según la certificación de la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa una reducción de $66,38 frente al valor registrado el día anterior, cuando la tasa se encontraba en $3.796,87. La variación equivale a una caída de 1,75% en el tipo de cambio oficial.

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El comportamiento reciente del dólar muestra que, aunque en la última semana la divisa ha mantenido niveles cercanos a los $3.790, en el día de hoy se observa un ajuste a la baja. En comparación con los valores de hace siete días, la TRM se mantiene en un rango similar, con una ligera tendencia descendente en la sesión actual.

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¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

En el acumulado de los últimos 30 días, el dólar ha presentado movimientos mixtos. Hace un mes, la TRM se ubicaba en $3.573,30, lo que implica que en ese periodo la divisa ha subido aproximadamente $157,19, equivalente a un incremento cercano al 4,4%. Sin embargo, en la jornada más reciente se evidencia una corrección frente a los niveles alcanzados en la segunda mitad de mayo.

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Si se amplía la referencia al inicio del año, la TRM promedio se ha situado en $3.757,08, lo que indica que el valor actual se encuentra ligeramente por debajo de ese promedio, con una diferencia de $26,59. En una perspectiva de doce meses, el dólar ha disminuido de forma más marcada, ya que en el mismo periodo del año anterior la TRM estaba en $4.172,76, lo que representa una caída de $442,27, equivalente a 10,6%.

Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

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La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.

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Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.680 Medellín $ 3.600 $ 3.740 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.640 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co