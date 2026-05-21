La nueva función en la app de Bancolombia para evitar fraudes en segundos: así la puede encontrar

Bancolombia reorganizó las herramientas de seguridad disponibles en su aplicación móvil Mi Bancolombia y las concentró en una sola sección para facilitar su uso. La entidad también anunció la implementación de nuevas alertas preventivas dentro de la app, enfocadas en reducir riesgos asociados a fraudes telefónicos y accesos no autorizados a las cuentas de sus usuarios.

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Y es que la entidad financiera integró en un único espacio dentro de la aplicación móvil las principales opciones relacionadas con la protección de productos financieros. Este cambio permite a los usuarios acceder desde la ruta "Ajustes/Seguridad" a distintas funciones que antes podían estar dispersas en varios menús.

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Según lo informado por la entidad, la medida busca que los clientes tengan una forma más directa de responder ante situaciones de riesgo, como pérdida del dispositivo, sospechas de fraude o movimientos no reconocidos en sus cuentas. El nuevo apartado de seguridad está disponible para una parte significativa de los usuarios de la aplicación y concentra herramientas que abarcan desde la gestión de tarjetas hasta el control de accesos digitales.



Cuáles son las opciones disponibles dentro del nuevo menú de Bancolombia

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Dentro de la sección de seguridad, los usuarios pueden encontrar varias funciones agrupadas según el tipo de control que permiten ejercer sobre sus productos financieros.



Reportar movimientos: una de las opciones corresponde al reporte de movimientos no reconocidos y acceso a canales de atención para la gestión de posibles fraudes. A través de esta herramienta, los clientes pueden informar cuando identifican transacciones que no reconocen o cuando consideran que fueron víctimas de engaños relacionados con transferencias digitales.

una de las opciones corresponde al reporte de movimientos no reconocidos y acceso a canales de atención para la gestión de posibles fraudes. A través de esta herramienta, los clientes pueden informar cuando identifican transacciones que no reconocen o cuando consideran que fueron víctimas de engaños relacionados con transferencias digitales. Apagar tarjetas: otra función es la posibilidad de activar o desactivar temporalmente tarjetas débito y crédito, mecanismo que permite suspender su uso sin necesidad de realizar un bloqueo definitivo, lo que resulta útil en casos de extravío temporal o dudas sobre su ubicación.

otra función es la posibilidad de activar o desactivar temporalmente tarjetas débito y crédito, mecanismo que permite suspender su uso sin necesidad de realizar un bloqueo definitivo, lo que resulta útil en casos de extravío temporal o dudas sobre su ubicación. Bloquear todo: la aplicación también incluye una opción de bloqueo total de productos, recurso que está diseñado para situaciones en las que el usuario considera que existe un riesgo inmediato, como el robo del celular o la exposición de credenciales. En este caso, se restringe el acceso general a cuentas y tarjetas.

la aplicación también incluye una opción de bloqueo total de productos, recurso que está diseñado para situaciones en las que el usuario considera que existe un riesgo inmediato, como el robo del celular o la exposición de credenciales. En este caso, se restringe el acceso general a cuentas y tarjetas. Otros bloqueos: adicionalmente, existen otros tipos de bloqueos como restricciones a la clave dinámica, que limita transacciones digitales; la clave principal, que impide el acceso a canales como cajeros automáticos, corresponsales y la propia aplicación; y el bloqueo de tarjetas, que inhabilita tanto pagos presenciales como digitales. En el caso de las tarjetas de crédito, el banco procede al envío de un nuevo plástico, mientras que en las débito el usuario debe gestionar la reposición por los canales físicos.

adicionalmente, existen otros tipos de bloqueos como restricciones a la clave dinámica, que limita transacciones digitales; la clave principal, que impide el acceso a canales como cajeros automáticos, corresponsales y la propia aplicación; y el bloqueo de tarjetas, que inhabilita tanto pagos presenciales como digitales. En el caso de las tarjetas de crédito, el banco procede al envío de un nuevo plástico, mientras que en las débito el usuario debe gestionar la reposición por los canales físicos. Gestionar seguridad: el menú de seguridad también incluye herramientas para gestionar la forma en que los usuarios ingresan a la aplicación. Allí es posible activar o desactivar métodos de autenticación biométrica, como huella digital o reconocimiento facial, dependiendo del dispositivo.

La sección incorpora además un "espacio informativo con contenido sobre las modalidades de fraude más comunes y recomendaciones para prevenirlas", indicó la entidad. Este mecanismo busca responder a uno de los métodos de fraude más frecuentes, en los que terceros intentan obtener información sensible durante llamadas telefónicas simulando ser representantes de entidades financieras.

Nuevas alertas cuando hay llamadas activas

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Como parte de los cambios en materia de seguridad digital, la aplicación incorporará una funcionalidad adicional que busca advertir a los usuarios en situaciones específicas de posible vulnerabilidad. Se trata de un mensaje preventivo que aparecerá cuando una persona abra la aplicación mientras tiene una llamada telefónica activa. Este aviso informará que la entidad no solicita información confidencial ni movimientos de dinero durante comunicaciones telefónicas.

"Este aviso les recordará que el banco nunca solicita información confidencial ni pide realizar movimientos de dinero durante una llamada, con el fin de ayudarlas a tomar decisiones más seguras y a reconocer intentos de fraude". La alerta solo se activará si el usuario autoriza su uso y cuando se cumplan dos condiciones simultáneas: que haya una llamada en curso y que la aplicación sea abierta en ese momento.

"En todas estas novedades tenemos un objetivo claro: entregar las herramientas y el conocimiento experto que les permitan a las personas convertirse en verdaderas protagonistas del cuidado de su información y su dinero. La seguridad es un compromiso de todos", indicó Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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