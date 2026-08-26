Resultados Super Astro Sol hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: consulte los números ganadores

Este miércoles 26 de agosto de 2026 se lleva a cabo el sorteo del Super Astro Sol, correspondiente a la jornada de mitad de semana. Super Astro es uno de los juegos de suerte y azar más populares en Colombia, debido a su particular dinámica, que combina números con los signos del zodiaco para definir cada resultado.

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y en cada jornada se determina una combinación de cuatro cifras acompañada de un signo zodiacal.



Así funciona el Super Astro Sol

El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal. Entre las categorías contempladas se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. Tres últimas cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.

paga 1.000 veces la apuesta. Dos últimas cifras y signo zodiacal: paga 100 veces el valor jugado.

Las cifras deben coincidir en el orden correspondiente y, en las categorías que lo exigen, también debe acertarse el signo zodiacal.



¿Cuáles son los números ganadores de Super Astro Sol?

El resultado del sorteo de este miércoles 26 de agosto de 2026 se actualiza una vez se conocen oficialmente las cifras y el signo zodiacal.



Números ganadores: 7372

7372 Signo zodiacal: Cáncer

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si el resultado coincide con su apuesta, debe conservar el tiquete original en buen estado y acudir a los puntos autorizados para verificarlo y comenzar el proceso de reclamación.

La red habilitada incluye establecimientos de SuRed y SuperGIROS. Para realizar el cobro también se solicita el documento de identidad y, dependiendo del valor del premio, pueden ser necesarios otros documentos o trámites.



Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el premio. Si este periodo transcurre sin que se realice el cobro, los recursos reciben el destino establecido por la normativa.



Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda comprobar el resultado a través de los canales oficiales y conservar el tiquete hasta finalizar el proceso.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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