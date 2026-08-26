¿Le aplica la reforma pensional? Todo depende de las semanas que tenga cotizadas; ojo al dato

Si usted vive en Colombia, trabaja y sueña con jubilarse, preste mucha atención. La reforma pensional ya es una realidad que cambiará por completo las reglas del juego. Tras la reciente revisión de la Corte Constitucional, que dejó en firme el 90% del articulado de esta ley, el nuevo modelo pensional está listo para dar el salto. Pero no se alarme, esto no ocurrirá de la noche a la mañana: la reforma entrará en vigencia formalmente el primero de abril de 2027. Esto significa que el país tiene un margen de varios meses para prepararse y para que usted revise con lupa cuántas semanas tiene cotizadas y cómo debe organizarse de cara al futuro.



¿Cómo funcionará la reforma pensional en Colombia desde 2027?

La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿en qué consiste este revolcón y cómo funciona la famosa estructura de los "cuatro pilares"? Para entenderlo sin enredos, el exviceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, quien lideró el trámite de esta iniciativa en el Congreso, lo explicó en Noticias Caracol con total sencillez: "Hay cuatro pilares en el nuevo sistema. El primer pilar es el pilar solidario, donde van a estar las personas que están en pobreza extrema o vulnerabilidad, que van a recibir un bono pensional".

Este primer beneficio está diseñado específicamente para quienes nunca lograron cotizar las semanas requeridas y carecen de un ingreso básico para sobrevivir en su vejez. Inmediatamente después aparece el pilar semicontributivo. Jaramillo aclara que allí "van a estar las personas que tienen entre 300 y 999 semanas, quienes van a recibir una renta vitalicia de acuerdo con su ahorro, complementado con un subsidio del 20% en el caso de los hombres y del 30% en el caso de las mujeres, más el reconocimiento de un interés del 3%".

Si usted trabajó y aportó durante algunos años, pero no cumplió la meta para pensionarse, el Estado ya no le devolverá una simple bolsa de dinero devaluada. En su lugar, le garantizará un pago mensual de por vida para que no quede desamparado.



Reforma pensional y Colpensiones: así operará el nuevo sistema de cuatro pilares

El tercer pilar es el contributivo, la verdadera columna vertebral del nuevo modelo y donde entrará la gran mayoría de los trabajadores activos con capacidad de pago. Con este cambio, se acaban por completo las peleas y la competencia entre el fondo público y los privados. El exviceministro Jaramillo lo describe así:



"En el pilar contributivo van todos los que tienen más de 1.000 semanas y tienen capacidad de contribución para pagar una cotización. Completan los requisitos del sistema y se pensionan con dos componentes: el componente de prima media, que es Colpensiones, y el componente complementario de ahorro individual, que es donde están las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que van a administrar ese segundo componente".



En palabras sencillas: si usted gana hasta 2.3 salarios mínimos, todo su aporte irá obligatoriamente a Colpensiones. Si usted gana más de ese límite, los primeros 2.3 salarios se cotizan en Colpensiones y el excedente va directo al fondo privado de su elección. Al final de su vida laboral, ambos componentes se sumarán para pagarle una sola pensión integral. Ya no tendrá que elegir entre un sistema u otro; ahora ambos se complementan para mejorar la cobertura.

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Finalmente, existe un pilar voluntario, pensado para aquellas personas que tengan la capacidad económica y deseen realizar aportes adicionales con el único objetivo de mejorar el monto de su mesada al momento del retiro. ¿Por qué era tan urgente hacer este cambio tan radical en Colombia? El sistema anterior arrastraba una cruda realidad de exclusión. Según las cifras compartidas por Jaramillo, "con la Ley 100, después de 30 años, solamente tenemos una cobertura del 25%. Esta reforma está pensada para que al año 2050 alcancemos una cobertura de más del 83%".

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos es si su mesada disminuirá con el nuevo esquema. Frente a este temor, Jaramillo aclara que se trata de una nueva forma de cálculo y que, de hecho, los fondos privados tendrán mejores condiciones para rentabilizar el dinero: "Actualmente, los fondos reconocen solamente del 16% que uno cotiza el 11.5% para financiar la pensión; entonces salen pensiones muy bajitas. Con la reforma, ese 11.5% se aumenta a 13 puntos y se aspira a llegar a 14 puntos gradualmente para que el reconocimiento en el componente de ahorro individual sea mucho mejor".

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Además, si a usted le preocupa que los gobiernos de turno se gasten la plata de su jubilación en Colpensiones, el diseño contempla un blindaje clave. El artículo 24 de la reforma creó el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, el cual será administrado por el Banco de la República. Este fondo cuenta con sistemas de gobernanza independientes para asegurar que las cotizaciones se distribuyan técnicamente en función del riesgo y la edad de los afiliados.

Asimismo, cada cuatro años se revisarán parámetros como la edad y los montos de la pensión para adaptarse de forma responsable a los cambios demográficos del país. Por supuesto, no todo está completamente cerrado. Aunque la ley está firme, la Corte Constitucional devolvió nueve artículos al Congreso para ser debatidos nuevamente debido a vicios de trámite. Uno de los puntos más esperados es el artículo 36, que otorga una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo a las mujeres (con un límite de hasta tres hijos).



¿Para quiénes aplica la reforma pensional?

Jaramillo advierte que, de aprobarse finalmente en el Congreso, este beneficio "será para las afiliadas bajo las reglas de la nueva ley, no para quienes queden en el anterior régimen de transición". ¿A quiénes no les aplica esta reforma? El régimen de transición es muy claro: si usted es hombre y tiene 900 semanas cotizadas para el primero de abril de 2027, o si es mujer y cuenta con 750 semanas o más para esa misma fecha, usted se mantendrá bajo las reglas anteriores de la Ley 100. Si tiene menos de eso, prepárese, porque usted estrenará el nuevo sistema de pilares. Esté atento al Congreso y empiece a hacer cuentas, porque su futuro pensional ya empezó a cambiar.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL