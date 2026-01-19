Resultados Super Astro Sol, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol, que se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El sorteo se transmite en vivo desde los canales autorizados, mostrando todo el procedimiento con baloteras certificadas y supervisión de delegados para garantizar transparencia y legalidad en los resultados.
El chance Super Astro Sol, que combina azar, intuición y astrología, realiza hoy lunes, 19 de enero de 2026, su nuevo sorteo. Este juego de azar, consolidado como una de las opciones más innovadoras de Colombia, se ha ganado la preferencia de miles de apostadores que buscan experimentar la combinación del chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales.
Resultados del Super Astro Sol, hoy 19 de enero de 2025
- Número ganador: por definir
- Tres últimas cifras: por definir
- Dos últimas cifras: por definir
- Signo zodiacal: por definir
El sorteo combina la elección de un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que permite distintas modalidades de apuesta y amplía las posibilidades de ganar. Si el jugador acierta tanto el número como el signo, el premio es mayor, haciendo que cada jugada sea una experiencia de azar y estrategia a la vez.
¿Cómo se juega el Super Astro Sol?
El Super Astro Sol se destaca por su formato flexible, que permite a los jugadores realizar múltiples combinaciones en un solo tiquete. Para participar, se debe:
- Elegir un número entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Optar, si se desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.
Valor de las apuestas:
- Apuesta mínima: $500
- Apuesta máxima: $10.000 por jugada
Todas las apuestas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.
¿Cómo reclamar un premio?
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad con fotocopia legible en un punto autorizado. Según el valor del premio, se pueden aplicar requisitos adicionales:
- Menos de 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más formulario SIPLAFT.
- Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).
Estos procedimientos aseguran que los premios se entreguen de manera transparente y conforme a la normativa vigente.
La propuesta diferente del Super Astro Sol, que une azar, intuición y astrología, ha conquistado a miles de apostadores en Colombia. Su formato dinámico y confiable permite que cada participante viva la experiencia de combinar la suerte con sus predicciones astrológicas, algo que lo distingue de otros juegos de chance tradicionales.
Con modalidades flexibles y premios atractivos, el Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más seguidos y valorados por los colombianos, brindando una experiencia única que combina tradición, astrología y emoción en cada jugada.
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
Publicidad
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
Publicidad
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
Publicidad
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
Publicidad
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
Publicidad
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
Publicidad
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
Publicidad
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
Publicidad
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
Publicidad
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
Publicidad
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
Publicidad
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
Publicidad
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
Publicidad
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
Publicidad
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
Publicidad
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
Publicidad
- Sábado: 10:00 p. m.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co