Resultados último sorteo de Baloto y Revancha: los ganadores del 18 de octubre de 2025

El sistema de apuestas Baloto, uno de los juegos de azar más conocidos y jugados en Colombia, continúa ofreciendo millonarios premios acumulados que despiertan el interés de miles de jugadores cada semana. Este sábado 18 de octubre de 2025, se realiza un nuevo sorteo tanto del Baloto como de su modalidad adicional, Revancha.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

El mecanismo de participación en el Baloto es simple pero emocionante. El jugador debe seleccionar seis números: cinco de ellos dentro del rango del 1 al 43, y una Superbalota adicional entre el 1 y el 16. Esta selección puede hacerse de manera manual o a través de la opción automática ofrecida por el sistema.

Una vez elegidos los números, se genera un comprobante de apuesta que certifica la participación. El costo de la apuesta para el sorteo principal de Baloto es de $5.700 pesos, mientras que para participar en Revancha, el jugador debe pagar un valor adicional de $2.100 pesos.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta físicos como SuperGIROS, SuRed, o de manera virtual a través del portal web oficial de Baloto.



Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, con transmisión en vivo a través de canales de televisión nacional y plataformas digitales como YouTube. Esta frecuencia le permite a los jugadores múltiples oportunidades de participar en el transcurso de la semana.



Resultados del sorteo del 18 de octubre de 2025

A continuación, se detallan los resultados correspondientes al sorteo más reciente:



Baloto

Números ganadores: *pendiente por confirmar*

Superbalota: *pendiente por confirmar*

Revancha

Números ganadores: *pendiente por confirmar*

Superbalota: *pendiente por confirmar*



¿Cómo reclamar un premio de Baloto?

El procedimiento para reclamar los premios de Baloto y Revancha varía según el valor obtenido:

Premios menores: si el monto no supera los 1 82 UVT (alrededor de $9.063.418 pesos en 2025), el pago puede solicitarse directamente en puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed.

el pago puede solicitarse directamente en puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed. Premios mayores: para montos superiores, el ganador debe acudir a una s ucursal fiduciaria autorizada , presentando el tiquete original en buen estado, su documento de identidad y un formulario de pago de premios correctamente diligenciado. Las ciudades habilitadas para este trámite incluyen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

, presentando el tiquete original en buen estado, su documento de identidad y un formulario de pago de premios correctamente diligenciado. Las ciudades habilitadas para este trámite incluyen Premio mayor: en caso de ganar el acumulado principal, el jugador debe contactar directamente con la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para agendar una cita y validar el tiquete.

Según la normativa vigente, los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 365 días tras el sorteo. De lo contrario, los fondos no reclamados serán destinados al sector de la salud pública, conforme a lo dispuesto por la ley colombiana.



Otros juegos disponibles: MiLoto y ColorLoto

Además del Baloto, los apostadores pueden participar en otros juegos con dinámicas distintas:



Miloto: este sorteo se realiza los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 11:00 p. m. y 11:15 p. m.. El jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 38. La apuesta cuesta $3.000 pesos y puede realizarse en puntos físicos o en línea.

Colorloto: con sorteos los lunes y jueves entre las 10:00 p. m. y 10:15 p. m., este juego propone una mecánica diferente: elegir seis combinaciones de números y colores. La apuesta cuesta $4.000 pesos, y como los demás juegos, está disponible en SuperGIROS, SuRed y la plataforma web de Baloto.

