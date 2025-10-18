Resultados último sorteo de la Lotería del Cauca: los números ganadores del 18 de octubre

Este sábado 18 de octubre 2025, la Lotería del Cauca lleva a cabo un nuevo sorteo con una transmisión en vivo a partir de las 11:00 p. m. a través del Canal 1 y las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube Live.En esta edición, la lotería ofrece un premio mayor de 8 mil millones de pesos, junto con una amplia gama de premios secos y aproximaciones, que aumentan significativamente las posibilidades de obtener una ganancia para quienes participan.

Fundada en 1982, esta lotería no solo representa una oportunidad económica para sus jugadores, sino que también cumple un papel clave en el financiamiento de la salud pública en el suroccidente del país. A través de sus sorteos semanales, la entidad contribuye a la ejecución de proyectos sociales que benefician a comunidades vulnerables de la región.



¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Participar en la Lotería del Cauca es sencillo. Los interesados pueden adquirir una fracción por un valor de $4.000, o un billete completo por $16.000. El juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras (cada dígito entre 0 y 9), junto con una serie de tres dígitos.

La compra puede hacerse de dos maneras:



Compra presencial: está disponible a través de loteros autorizados en distintas regiones del país, quienes ofrecen billetes físicos a los compradores.

Compra en línea: también es posible adquirir el billete de forma virtual, ingresando al sitio web oficial de la Lotería del Cauca. Para hacerlo, es necesario:

Registrarse en la plataforma. Elegir entre una selección automática de números o seleccionar manualmente el número y la serie. Realizar el pago a través de PSE, una vez completado el formulario de compra.

Esta modalidad ofrece comodidad y seguridad, permitiendo jugar desde cualquier lugar con acceso a internet.



Plan de Premios de la Lotería del Cauca

La lotería del Cauca ofrece una amplia gama de premios que van más allá del premio mayor, incluyendo múltiples premios secos con montos millonarios. Estas recompensas buscan ampliar las oportunidades de ganancia para los participantes y brindar mayores incentivos a quienes adquieren su billete. Así se distribuyen los premios secos:



1 premio seco de $300.000.000

1 premio seco de $200.000.000

2 premios secos de $100.000.000 cada uno

3 premios secos de $50.000.000 cada uno

27 premios secos de $10.000.000 cada uno

Además de los premios secos y el premio mayor, la Lotería del Cauca otorga premios por aproximación, que se entregan cuando el número del billete coincide parcialmente con el número ganador del premio mayor.



Las categorías de aproximación y sus respectivos valores son las siguientes:



Categoría de Aproximación Valor del Premio Última cifra del número mayor $34.197.398 Dos primeras cifras del número mayor $28.915.680 Dos últimas cifras del número mayor $28.915.680 Tres primeras cifras del número mayor $65.060.244 Tres últimas cifras del número mayor $65.060.244 Número del premio mayor en cualquier orden $76.204.819 Serie del número mayor $171.430.361

Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 18 de octubre de 2025

Vea la transmisión del sorteo EN VIVO:

Números: *Por confirmar*

Serie: *Por confirmar*

¿Qué debo hacer si soy uno de los ganadores?

Los ganadores del premio mayor deben presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, su cédula de ciudadanía, una certificación bancaria y el RUT emitido por la DIAN. En este lugar se llevará a cabo la verificación del billete y se levantará el acta correspondiente para proceder con el pago.

En caso de resultar ganador de una aproximación, el pago puede efectuarse directamente con el lotero autorizado. Para los premios secos, el procedimiento varía según el monto: algunos distribuidores autorizados cuentan con la capacidad de realizar pagos inmediatos, mientras que en otros casos será necesario esperar la validación del billete por parte de la entidad. Los premios superiores a $2.036.000 requieren que el beneficiario presente su RUT y una copia de su documento de identidad.

