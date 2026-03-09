Sena dará hasta más de $100 millones a emprendedores que cumplan estos requisitos

El Fondo Emprender, del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lanzó para este año 12 convocatorias destinadas a promover la creación y fortalecimiento de proyectos productivos en todo el país, con un presupuesto total que supera los 282.000 millones de pesos. De acuerdo con la entidad, la iniciativa busca llegar a distintos sectores poblacionales y territoriales, ofreciendo capital semilla que permita dinamizar la economía local, rural y comunitaria.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los beneficiarios de estas convocatorias incluyen comunidades étnicas, campesinos, indígenas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, jóvenes y mujeres. Según informó Elsa Aurora Bohórquez, directora encargada de Empleo y Trabajo del Sena, las convocatorias están abiertas para individuos y para asociaciones de aprendices, campesinos y emprendedores de la economía popular, en línea con la reciente reforma laboral que amplía la posibilidad de participación de grupos colectivos.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Los aspirantes deben ser ciudadanos colombianos mayores de edad, domiciliados en el país y con capacidad para suscribir contratos. Los interesados deben estar dispuestos a crear nuevas empresas o fortalecer unidades productivas existentes. Para ello, deben completar la "Ruta Emprendedora", un proceso de orientación y acompañamiento que facilita el Sena, donde profesionales en emprendimiento evalúan la viabilidad de los proyectos antes de la asignación de recursos.



El Fondo Emprender ofrece capital semilla condonable, lo que significa que los recursos asignados no requieren devolución siempre que el proyecto cumpla con los indicadores de desempeño y objetivos establecidos. Las áreas de financiación comprenden diferentes sectores económicos, incluyendo agropecuario, agroindustrial, turismo, artesanías y medio ambiente, entre otros. Los montos disponibles varían según el enfoque poblacional y territorial, oscilando entre 3.100 millones y 112.000 millones de pesos, dependiendo de la convocatoria.



Estas son las convocatorias de emprendimiento del Sena en 2026

Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (NARP)

Dirigida a iniciativas de cualquier sector económico presentadas por personas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de manera individual o asociativa. Estos son los detalles de la convocatoria:



Recursos asignados: $9.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 30 de abril de 2026

Indígenas

Destinada a población indígena para financiar proyectos productivos de cualquier sector económico en todo el territorio nacional. Detalles de la convocatoria:



Recursos asignados: $8.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 30 de abril de 2026

Personas con discapacidad (PcD)

Apoya iniciativas de personas con discapacidad que busquen crear o fortalecer unidades productivas. Más detalles:



Recursos asignados: $5.500 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 30 de abril de 2026

Víctimas y vulnerables

Orientada a personas víctimas del conflicto armado o en situación de vulnerabilidad. Esto debe tener en cuenta:



Recursos asignados: $19.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 6 de abril de 2026

Artesanías

Dirigida a proyectos productivos en el sector artesanal. Tiene el propósito de "iniciativas productivas, unidades productivas, unidades económicas, modelos o planes de negocios orientados a la creación".



Recursos asignados: $3.100 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 6 de abril de 2026

Municipios PDET y PNIS

Para iniciativas en municipios priorizados por programas de desarrollo y consolidación.



Recursos asignados: $32.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 6 de abril de 2026

Economía popular

Financiamiento de proyectos pertenecientes a la economía popular, "orientados a la creación o el fortalecimiento, en todo el territorio nacional". Estos son los detalles:



Recursos asignados: $14.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 6 de abril de 2026

Jóvenes emprendedores

"Financiar iniciativas productivas, unidades productivas, unidades económicas, modelos o planes de negocio orientados a la creación o el fortalecimiento", destinada a jóvenes entre 18 y 28 años. Esto debe tener en cuenta:



Recursos asignados: $27.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 6 de abril de 2026

Emprendimiento femenino

Dirigida a mujeres emprendedoras en cualquier sector económico. Estos son los detalles:



Recursos asignados: $28.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 6 de abril de 2026

Multisectorial

Apoya proyectos en múltiples sectores económicos de manera general, "en todo el territorio nacional, que se postulen al Fondo Emprender de manera individual o asociativa". Estos son los detalles:



Recursos asignados: $18.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 6 de abril de 2026

Economía campesina

Proyectos exclusivamente de campesinos, buscando fortalecer la economía rural y la asociatividad en el campo. Tenga en cuenta estas fechas:



Recursos asignados: $112.000 millones

Apertura: 2 de marzo de 2026

Cierre: 30 de abril de 2026

Municipios Unguía, Acandí, Riosucio, Mutatá – Zona de Paz

Apoyo a proyectos productivos en los municipios mencionados, priorizando la consolidación de la zona de paz.



Recursos asignados: $6.800 millones

Apertura: 5 de marzo de 2026

Cierre: 30 de abril de 2026

Los interesados en participar deben registrarse previamente en la plataforma oficial del Fondo Emprender, donde podrán consultar los términos de referencia, requisitos y condiciones específicas de cada convocatoria. Estas iniciativas reflejan el compromiso del Sena y del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la economía local y rural, ampliando la inclusión de distintos sectores poblacionales en el desarrollo productivo del país.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co