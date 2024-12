Salario mínimo 2025 en Colombia: ¿cuánto aumentaría con las propuestas de sindicatos y empresarios?

En Colombia, para el año 2023, el 54,7% de las y los trabajadores percibían ingresos de hasta un salario mínimo. Así lo reveló a inicios de diciembre un informe publicado por el Centro de Estudios Económicos ANIF, que pone en relieve precisamente el que es considerado uno de los temas de debate clave cada final de año: el aumento del salario mínimo.

No es un temar menor. Otras estimaciones apuntan a que en el país unas 3 millones de personas ganan exactamente el salario mínimo, que hoy está en $1.300.000 pesos, mientras que otras 3,5 ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y solo 1,6 de personas ganan más de 2.

Lea también: Que salario mínimo suba 2 dígitos, pide CUT en Noticias Caracol: "No se dispararía la inflación"

Cada año, a inicios de diciembre se inician las negociaciones tripartitas que definen el aumento del salario mínimo para el siguiente año. En esas conversaciones, en las que se discuten también la inflación, la productividad y detalles de la actividad económica, participan los gremios empresariales, los sindicatos y el Gobierno Nacional, que presentan sus propuestas.

Publicidad

Ambos factores poseen una relación determinante. - Archivo

Precisamente, en esta ocasión, este miércoles 11 de diciembre es un día clave: los integrantes de esa mesa tripartita de concertación destapan sus cartas y, en adelante, empieza la puja para alcanzar un acuerdo en la cifra del aumento del salario mínimo, y particularmente si este se da en uno o dos dígitos.

Publicidad

Las propuestas de cada una de las partes

Cabe señalar que la de este miércoles no es la primera reunión que sostendrá la mesa tripartita de negociación. Si bien es cierto que esta es clave pues se recibirán formalmente las propuestas de las partes, una primera cita se llevó a cabo el 3 de diciembre y este lunes, 9 de diciembre, también se dio otras para hablar sobre políticas laborales y salariales. Es decir, el terreno está listo para las negociaciones.

Lea también: Pilas porque este viernes habría cambio en el 4x1.000: ¿por qué pagarían menos los colombianos?

Por un lado, están los gremios empresariales. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, ha dicho que consideran que el aumento del salario mínimo debe ser de un solo dígito, sin proponer una cifra específica. "Dos dígitos es una cifra sacada de la manga", apuntó estema semana Cabal, quien fue enfático en que "el incremento debe ser muy racional y tiene que estar muy cercano a la inflación esperada".

La posición de los empresarios se basa en las cifras que midieron el termómetro de la economía del país, que son las variables más usadas para calcular el valor del aumento que debería aplicarse. Por un lado, la inflación a corte de noviembre, que se ubicó en 5,20%, y que el Banco de la República en la mesa estimó que cerrará el año entre un 5,1 y 5,2% y la proyectada para 2025 de 3 %. Y por otro, los datos de productividad que reveló el DANE, que ubicó ese dato en 1,73 %. También se estableció que la productividad laboral por horas, con corte a noviembre pasado, fue de 3,43%, mientras que y la productividad laboral por persona llegó a 1,76% y la productividad promedio, 3,14%.

Publicidad

Esto puede hacer si lo que usted busca es trabajar - Pexels

También se habló del IPC, que tuvo una variación anual de 5,2%, y se conoció que la contribución de los salarios al ingreso nacional en el 2024 ha sido del 2%.

Publicidad

En los últimos años, la negociación ha partido de la suma de la inflación (5,20%) más la productividad total de los factores (1,73%), de esta suma sale el piso de la negociación; es decir, 6,93% por ciento.

Hay que decir que la posición del Gobierno Nacional es similar a la de los gremios. El hoy exministro de Hacienda Ricardo Bonilla había dicho en días pasados que el aumento del salario mínimo no podría ser de 2 dígitos. Y si bien la titular del Ministerio del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien ha estado presente en la mesa tripartita, no ha hablado puntualmente de porcentajes o cifras estimativas, sí ha insistido en que el diálogo con las partes "fluya" y se pueda "construir de una manera dinámica la cifra para el incremento del salario mínimo para 2025".

Lea también: Salario mínimo 2025 Colombia: ¿por qué este miércoles es día crucial en la negociación del aumento?

Del otro lado están los sindicatos, que defienden un aumento del salario mínimo de dos dígitos: su propuesta es de 12%. “Mejorar los ingresos de los trabajadores es un factor de reactivación económica”, le dijo Fabio Arias, dirigente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), a Noticias Caracol en vivo.

Publicidad

Arias se mostró preocupado por “un gran desencuentro sin que se conozcan todavía las cifras ya concretas en la mesa de negociación". Para el líder sindical, "el problema mayor es que los empresarios tampoco estuvieron de acuerdo con los datos que dio el DANE de productividad, y esta es una situación inusual en la comisión de concertación (...). De tal manera que hay un gran desencuentro en la mesa de negociación y por lo menos nosotros vemos que hay pocas opciones de esa negociación con la posición que hoy tienen los empresarios”.

Mesa de concertación para el salario mínimo. Ministerio del Trabajo

Publicidad

¿En cuánto quedaría el salario mínimo con esas propuestas?

Basándose en las propuestas que se han conocido, que aún no implican un aumento oficial, el aumento del salario mínimo sería este:

Si se acoge la propuesta de gremios de menos de dos dígitos, y teniendo en cuenta la cifra base con la que arranca la negociación, que es 6,93%, el aumento sería de unos $91.000, es decir quedaría en $1.391.000, sin tener en cuenta el subsidios de transporte, que actualmente está en $162.000.

Entre tanto, si se acoge la propuesta de las centrales obreras, que es del 12%, el salario mínimo subiría $156.000, es decir quedaría en $1.456.000, sin tener en cuenta el subsidios de transporte, que actualmente está en $162.000.

X: Ministerio del Trabajo

Publicidad

¿Qué pasa si no hay acuerdo y qué fecha límite hay?

Una vez este miércoles se conozcan las propuestas oficiales, este jueves 12 y viernes 13 de diciembre se darán las discusiones para llegar a un acuerdo, pues el próximo domingo 15 de diciembre es el primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo para 2025, de acuerdo con la Ley 278 de 1996.

En caso de que no se llegue a un acuerdo antes de esa primera fecha, la mesa seguirá en diálogos. No obstante, de no llegar a una concertación, el Gobierno Nacional fijaría por decreto el aumento el 30 de diciembre, como ocurrió el año pasado.