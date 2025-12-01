En vivo
ECONOMÍA  / Salario mínimo Colombia 2026: Fenalco no asistió a primera reunión y Gobierno reprochó la decisión

Salario mínimo Colombia 2026: Fenalco no asistió a primera reunión y Gobierno reprochó la decisión

El primer encuentro, que tuvo lugar este lunes, no fue fácil. Se espera que el 15 de diciembre se llegue a un consenso sobre la cifra final del aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de dic, 2025
Discusión del salario mínimo: ministro de Trabajo critica postura del presidente de Fenalco

