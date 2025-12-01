Salario mínimo Colombia 2026: Fenalco no asistió a primera reunión y Gobierno reprochó la decisión

Con el argumentado de que el Gobierno nacional ya tendría una cifra definida para el aumento del salario mínimo para el año 2026, Fenalco, por primera vez en la historia de su negociación, no se sentó en la mesa, una situación que deberá definir a más tarde el 15 de diciembre, cuando el reajuste tendría que estar definido.

El primer encuentro, que tuvo lugar este lunes, no fue fácil. Aunque llegaron los representantes de los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, estuvo ausente Fenalco, el gremio que reúne a los comerciantes. Su presidente argumentó que no participarán en la discusión porque el Gobierno ya tiene una cifra definida. "Creemos que es una payasada prestarse a asistir cuando ya el Gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta y además es una carta populista. Un incremento de los dígitos dos veces más que la inflación no tiene sentido para Colombia", afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a estas afirmaciones, y aseguró que al día de hoy no se tiene una propuesta formal de parte del Gobierno. "Ojalá fenalco con su junta directiva pueda asignar a una persona que no sea el doctor cabal para que concurra a esta discusión", afirmó. "Ustedes los periodistas se han dado cuenta que nosotros no hemos siquiera presentado la fórmula ni los escenarios, así que esos son pretextos del señor Cabal, que él no es del 'no' sino del 'nunca'", agregó el ministro.



Los trabajadores esperan un incremento del salario mínimo hasta de un 15% para el 2026, mientras que el Gobierno habla de un 11% y los empresarios dicen que no debe subir más de un 7%. En todo caso, el próximo 9 de diciembre serán presentadas oficilmente las propuestas del incremento de este salario mínimo de 2026.



"El próximo 9 de diciembre presentaremos los trabajadores en nombre del Comando Nacional Unitario las propuestas que a esta comisión nacional de concertación traemos en materia de salario mínimo", explicó Fabio Arias, presidente la CUT.

este viernes 5 de diciembre tendrá lugar una segunda reunión y se espera que el 15 de diciembre se llegue a un consenso sobre la cifra final del aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año.

