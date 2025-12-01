Salario mínimo 2026 en Colombia: hoy inicia mesa de concertación y esto proponen sobre aumento

Publicidad
Este lunes primero de diciembre inicia la mesa de concertación para fijar el incremento del salario mínimo de 2026. Desde hoy y hasta el próximo 15 de diciembre, representantes del empresariado, Gobierno y trabajadores se reunirán para decidir este esperado aumento para los trabajadores colombianos. El cronograma ya fue publicado previamente por el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó a través del mismo cómo se harán las sesiones para concertar los ajustes al pago mínimo que recibirán los trabajadores colombianos en 2026.
Una de las novedades más importantes del inicio de esta etapa fue la del anuncio que dio el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien dejó claro que esta federación no iba a participar en la mesa de concertación laboral debido a que, afirma, el "Gobierno ya tiene definida su carta de incremento del salario mínimo"; y añadiendo que esto "no es serio con la mesa de concertación".
"Es una payasada prestarse a asistir cuando ya el Gobierno sabe lo que quiere hacer;a tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de dos dígitos, dos veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia. El escenario inflacionario que hoy tenemos seguramente continuará al alza con una decisión como la presente", afirmó Cabal.
La cifra de la que habla Cabal hace referencia a la que ha dado a conocer el Gobierno durante los últimos meses. Y es que tanto el presidente Petro como algunos de sus ministros han dejado claro que la apuesta por parte del oficialismo para el incremento del mínimo en 2026 le apunta al aumento del 11 por ciento, un número que se distancia en gran medida de los límites que han dado a conocer los gremios empresariales de Colombia.
El presidente de la central sindical, Fabio Arias, apoyándose en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha defendido que el aumento debería ser de al menos 11%.
Para sustentar esta cifra, el líder sindical citó el concepto de "salario vital" de la OIT, que equipara los ingresos necesarios con el costo de la canasta familiar para un hogar promedio de cuatro personas con 1.5 trabajadores. Según este cálculo, el salario vital en Colombia debió ser de $2 millones de pesos en 2024. El vocero de la CUT argumentó que esta cifra debe ajustarse para 2025 y servir de base para determinar la propuesta de incremento salarial de 2026.
El presidente de la CUT, Arias, justificó la exigencia de un aumento en ese rango al señalar un retraso significativo en el poder adquisitivo del salario mínimo nacional. Aunque el Gobierno había sugerido inicialmente un 11%, la CUT ha manifestado su intención de presentar una cifra aún mayor, buscando cerrar esta brecha.
El líder sindical admitió que, si no se alcanza la meta en una sola negociación, se podría pactar un plan plurianual de incrementos ascendentes. A modo de ejemplo hipotético, si la CUT propusiera un aumento del 15% (sin incluir el auxilio de transporte), el salario mínimo ascendería a $1.636.450 pesos para 2026.
Los gremios empresariales han presentado una postura cautelosa en la mesa de concertación salarial, proponiendo un incremento del salario mínimo para 2026 que no exceda el 7%. Esta propuesta se distancia notablemente de las cifras que barajan el Gobierno y los sindicatos, y busca alinear estrictamente el ajuste salarial con los indicadores macroeconómicos del país. El 7% se calcula siguiendo la fórmula tradicional de concertación, sumando la inflación proyectada (aproximadamente 5%) y la estimación de productividad (cercana al 1%).
De ser aceptado, este porcentaje elevaría el salario mínimo de $1.423.500 a cerca de $1.523.000. Los empresarios y sus técnicos advierten que cualquier aumento superior al 7% resultaría "contraproducente" para la economía nacional. Argumentan que un incremento excesivo podría desestabilizar la situación financiera actual y socavar los esfuerzos gubernamentales para mantener la inflación bajo control.
Incluyendo al presidente Gustavo Petro y figuras clave como el exministro Armando Benedetti y el Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha consolidado su postura frente al salario mínimo de 2026, proponiendo un incremento cercano al 11%. Esta propuesta gubernamental busca utilizar el ajuste salarial como una herramienta estratégica para reducir las brechas de desigualdad económica en el país.
Si se llegara a aplicar este porcentaje por decreto, el salario base pasaría de aproximadamente $1.423.500 a unos $1.580.085 (cifra que no incluye el auxilio de transporte).
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha publicado el cronograma con las fechas clave para acordar el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 de la siguiente manera:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO