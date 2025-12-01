Salario mínimo 2026 en Colombia: hoy inicia mesa de concertación y esto proponen sobre aumento

Este lunes primero de diciembre inicia la mesa de concertación para fijar el incremento del salario mínimo de 2026. Desde hoy y hasta el próximo 15 de diciembre, representantes del empresariado, Gobierno y trabajadores se reunirán para decidir este esperado aumento para los trabajadores colombianos. El cronograma ya fue publicado previamente por el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó a través del mismo cómo se harán las sesiones para concertar los ajustes al pago mínimo que recibirán los trabajadores colombianos en 2026.

Una de las novedades más importantes del inicio de esta etapa fue la del anuncio que dio el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien dejó claro que esta federación no iba a participar en la mesa de concertación laboral debido a que, afirma, el "Gobierno ya tiene definida su carta de incremento del salario mínimo"; y añadiendo que esto "no es serio con la mesa de concertación".

"Es una payasada prestarse a asistir cuando ya el Gobierno sabe lo que quiere hacer;a tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de dos dígitos, dos veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia. El escenario inflacionario que hoy tenemos seguramente continuará al alza con una decisión como la presente", afirmó Cabal.



La cifra de la que habla Cabal hace referencia a la que ha dado a conocer el Gobierno durante los últimos meses. Y es que tanto el presidente Petro como algunos de sus ministros han dejado claro que la apuesta por parte del oficialismo para el incremento del mínimo en 2026 le apunta al aumento del 11 por ciento, un número que se distancia en gran medida de los límites que han dado a conocer los gremios empresariales de Colombia.



¿Qué proponen trabajadores, Gobierno y empresarios?

Propuesta de trabajadores

El presidente de la central sindical, Fabio Arias, apoyándose en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha defendido que el aumento debería ser de al menos 11%.



Para sustentar esta cifra, el líder sindical citó el concepto de "salario vital" de la OIT, que equipara los ingresos necesarios con el costo de la canasta familiar para un hogar promedio de cuatro personas con 1.5 trabajadores. Según este cálculo, el salario vital en Colombia debió ser de $2 millones de pesos en 2024. El vocero de la CUT argumentó que esta cifra debe ajustarse para 2025 y servir de base para determinar la propuesta de incremento salarial de 2026.

El presidente de la CUT, Arias, justificó la exigencia de un aumento en ese rango al señalar un retraso significativo en el poder adquisitivo del salario mínimo nacional. Aunque el Gobierno había sugerido inicialmente un 11%, la CUT ha manifestado su intención de presentar una cifra aún mayor, buscando cerrar esta brecha.

El líder sindical admitió que, si no se alcanza la meta en una sola negociación, se podría pactar un plan plurianual de incrementos ascendentes. A modo de ejemplo hipotético, si la CUT propusiera un aumento del 15% (sin incluir el auxilio de transporte), el salario mínimo ascendería a $1.636.450 pesos para 2026.



Propuesta del empresariado

Los gremios empresariales han presentado una postura cautelosa en la mesa de concertación salarial, proponiendo un incremento del salario mínimo para 2026 que no exceda el 7%. Esta propuesta se distancia notablemente de las cifras que barajan el Gobierno y los sindicatos, y busca alinear estrictamente el ajuste salarial con los indicadores macroeconómicos del país. El 7% se calcula siguiendo la fórmula tradicional de concertación, sumando la inflación proyectada (aproximadamente 5%) y la estimación de productividad (cercana al 1%).

De ser aceptado, este porcentaje elevaría el salario mínimo de $1.423.500 a cerca de $1.523.000. Los empresarios y sus técnicos advierten que cualquier aumento superior al 7% resultaría "contraproducente" para la economía nacional. Argumentan que un incremento excesivo podría desestabilizar la situación financiera actual y socavar los esfuerzos gubernamentales para mantener la inflación bajo control.



Propuesta del Gobierno Nacional

Incluyendo al presidente Gustavo Petro y figuras clave como el exministro Armando Benedetti y el Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha consolidado su postura frente al salario mínimo de 2026, proponiendo un incremento cercano al 11%. Esta propuesta gubernamental busca utilizar el ajuste salarial como una herramienta estratégica para reducir las brechas de desigualdad económica en el país.

Si se llegara a aplicar este porcentaje por decreto, el salario base pasaría de aproximadamente $1.423.500 a unos $1.580.085 (cifra que no incluye el auxilio de transporte).



Fechas y momentos clave en concertación del salario mínimo para 2026 en Colombia

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha publicado el cronograma con las fechas clave para acordar el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 de la siguiente manera:



Inicio de las concertaciones (lunes 1 de diciembre): Durante esta fecha se pretende instalar la mesa de concertación para fijar el salario mínimo. En este primer espacio, el DANE presentará las respectivas cifras económicas del país, a través de las cuales se expondrán las variaciones del PIB hasta el tercer trimestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias o la presentación del mercado laboral. A partir de estos datos suministrados, los negociadores podrán dar inicio al respectivo procedimiento para fijar el aumento del mínimo.

Presentación de la cifra del IPC en Colombia (jueves 5 de diciembre): Durante este día, el DANE también intervendrá en la mesa de concertación para dar a conocer la cifra del IPC; posteriormente, entidades como el Banco de la República o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrán espacio para su respectiva presentación sobre la coyuntura macroeconómica. Finalmente, todas las partes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) harán la respectiva presentación de ofertas de incremento del salario mínimo.

harán la respectiva presentación de ofertas de incremento del salario mínimo. Jornadas de concertación (del 11 al 15 de diciembre): Durante este periodo, los integrantes de la CPCPSL tendrán los respectivos espacios para intentar concertar el aumento del salario mínimo. El último día de este plazo (15 de diciembre), acorde con la normativa, es considerado el primer vencimiento legal para la respectiva concertación.

Presentación de salvedades (del 16 al 18 de diciembre): Durante los días martes 16 y miércoles 17 de diciembre, cada parte de la mesa de concertación podrá presentar sus respectivos escritos de salvedades para que, el jueves 18 de diciembre, se estudien.

Jornadas de concertación extraordinarias (19 al 29 de diciembre): En caso de que se convengan y no exista acuerdo previo, entre el 19 y el 29 de diciembre las partes de la CPCPSL contarán con jornadas de concertación extraordinarias para debatir el porcentaje de aumento del mínimo.

Fecha límite de expedición de decreto del salario mínimo (30 de diciembre): En caso de que no se llegue a una concertación, el 30 de diciembre de 2025 el presidente Gustavo Petro tendrá la obligación de establecer el aumento en el salario mínimo vía decreto.

