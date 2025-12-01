¿Cuáles son los países con salario mínimo más alto de América Latina? Colombia tomó distancias

El salario mínimo, como su nombre lo indica, es la mínima remuneración que pueden recibir, por ley, los trabajadores de cada territorio nacional. Este umbral obligatorio pretende resguardar a los empleados de remuneraciones injustas o extremadamente bajas que puedan ofrecerse si no existen este tipo de leyes, con el objetivo de que dicho ingreso sea suficiente para cubrir las necesidades primordialmente básicas de las personas. A poco tiempo del final de 2025 e inicio de 2026, este tema vuelve a adquirir gran relevancia, pues muchos trabajadores de Colombia y la región se mantienen a la espera de los aumentos que puedan presentarse en esta materia para el año entrante.

Y es que, aunque pueda hacerse en temporadas distintas, con la llegada de un nuevo año los países de la región también inician los respectivos procedimientos para debatir los aumentos en este pago obligatorio. Colombia, por ejemplo, inició las correspondiente negociaciones este lunes primero de diciembre, y empresarios, trabajadores y Gobierno tendrán plazo hasta el próximo 15 del mismo mes para fijar una primera propuesta de aumento para el año entrante; en caso de que no se llegue a un acuerdo, y tampoco se negocien espacios adicionales de debate en días posteriores, el presidente podrá decretar el debido ajuste.

Al hablar de salario mínimo, muchos trabajadores colombianos también llegan a preguntarse cuáles son los pagos mínimos que reciben personas como ellos en otras partes de América Latina, pues un análisis de estos pagos puede servir, en muchos casos, como un buen medidor para conocer en qué posición se encuentra Colombia en materia de remuneración y oportunidades laborales. A inicios de 2025, Bloomberg Línea, medio de comunicación especializado en economía, hizo un detallado listado sobre los territorios de América Latina con mejores salarios mínimos; Colombia, aunque no es el mejor país, tampoco se posiciona como uno de los territorios con más altos salarios de la región.



Es necesario tener en cuenta que un alto salario mínimo no siempre indica, directamente, una mejor calidad de vida de los trabajadores de un país, pues otros factores económicos como la inflación, el desempleo o las dinámicas internas de cada territorio pueden hacer de esta cifra un número engañoso. A esto también se le agrega el costo de vida de cada nación y el nivel de empleo formal que haya en el país nombrado.



Países con salarios mínimos más altos de América Latina

Así las cosas, esta es la lista de los países con mayor salario mínimo de América Latina durante este 2025:



Costa Rica: 725 aproximadamente. Uruguay: 505,5 aproximadamente. Chile: 504 dólares aproximadamente. Ecuador: 470 dólares aproximadamente. Guatemala: 466,5 dólares aproximadamente. México: 416,6 dólares aproximadamente. Bolivia: 362,04 dólares aproximadamente. Paraguay: 359,5 dólares aproximadamente. Panamá: 341 dólares aproximadamente. Honduras: 356,6 dólares aproximadamente. Colombia: 323,3 dólares aproximadamente. Perú: 301,7 dólares aproximadamente. Brasil: 244,7 dólares aproximadamente. El Salvador: 243,45 dólares aproximadamente. Argentina: 238,95 dólares aproximadamente. Nicaragua: 155,6 dólares aproximadamente. Venezuela: 2,51 dólares aproximadamente.

¿En cuánto podria aumentar el salario mínimo de Colombia para 2026?

El Gobierno, apoyado por las centrales obreras, propone un incremento cercano al 11% en el salario mínimo, lo que se traduciría en un aumento de $1.423.500 a aproximadamente $1.580.085 (sin auxilio de transporte). Según explican personajes como Fabio Arias, presidente de la CUT, este aumento se haría como una herramienta para reducir las brechas de desigualdad y compensar las pérdidas históricas del poder adquisitivo de la clase trabajadora.



En contraste, los empresarios proponen un aumento menor y más cauteloso, alineado con las proyecciones económicas del país. Estas personas le apuestan a un incremento máximo del 7%, pasando así de un pago mínimo de $1.423.500 a aproximadamente $1.523.000 sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Dicho incremento se basa, principalmente, en la inflación proyectada (cercana al 5%) más la productividad (proyección cercana al 1%) registrada del año presente.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO