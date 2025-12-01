En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuáles son los países con salario mínimo más alto de América Latina? Colombia tomó distancias

¿Cuáles son los países con salario mínimo más alto de América Latina? Colombia tomó distancias

Los ajustes que se hicieron a lo largo de este 2025 posicionan al país en un escalafón intermedio, superado por países como Chile o Costa Rica.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Dinero extra por trabajar en Semana Santa
Salario mínimo -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad