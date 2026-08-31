Ofrecen financiación de vivienda con tasas desde el 8% en zonas afectadas por el terremoto

Las familias de algunas de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán acceder a alternativas para la compra de vivienda nueva y usada con financiación desde el 8%, como parte de un plan de apoyo anunciado para facilitar la recuperación habitacional y del sector inmobiliario en las zonas priorizadas.

La iniciativa contempla opciones de vivienda en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó, departamentos que hacen parte de las áreas priorizadas tras el movimiento sísmico. La oferta incluye tanto proyectos nuevos como inmuebles usados que ya se encuentran disponibles para compra.

De acuerdo con Ciencuadras.com , alrededor de 2.000 viviendas usadas ubicadas en estas regiones cuentan ahora con una tasa preferencial del 8% otorgada por Banco Davivienda. Esta alternativa se suma a las opciones de vivienda nueva disponibles en diferentes etapas de desarrollo, desde proyectos en preventa hasta inmuebles con entrega inmediata.



Entre las ciudades incluidas se encuentran Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, además de otros municipios pertenecientes a los cinco departamentos priorizados.



¿En qué consiste la iniciativa?

El plan fue puesto en marcha por Ciencuadras.com, plataforma inmobiliaria del Grupo Bolívar, con el propósito de facilitar el encuentro entre las familias que buscan vivienda y la oferta disponible en las regiones afectadas.



Una de las medidas consiste en que las constructoras que tengan proyectos en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó podrán publicar gratuitamente su inventario en la plataforma durante lo que resta de 2026.

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La medida aplica para proyectos que se encuentren en diferentes etapas de desarrollo y busca facilitar que las personas interesadas puedan conocer las alternativas disponibles y establecer contacto con las empresas encargadas de los proyectos. “Queremos poner las herramientas y el alcance de Ciencuadras.com al servicio de las familias y del sector inmobiliario en un momento en el que encontrar una vivienda es una necesidad prioritaria”, afirmó Mauricio Torres Romero, gerente de la plataforma.

El funcionario agregó que la iniciativa busca acercar la oferta disponible a las personas que necesitan encontrar un nuevo hogar y, al mismo tiempo, apoyar a las constructoras de las zonas afectadas para dar mayor visibilidad a sus proyectos y reactivar la economía de la región.

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Según la información entregada, las alternativas de financiación anunciadas por el banco Davivienda están dirigidas a personas afectadas por el sismo, sean o no clientes de la entidad, y contemplan crédito para la compra de vivienda con tasas desde el 8%. La tasa está sujeta a las condiciones establecidas por la entidad financiera, por lo que las personas interesadas deberán revisar los requisitos y características de cada alternativa antes de iniciar el proceso de adquisición.

“No todas las familias tienen las mismas necesidades ni los mismos tiempos. Algunas podrán considerar un proyecto nuevo, mientras que otras requerirán una vivienda disponible de manera más inmediata”, explicó Torres Romero.



¿Cómo pueden acceder las familias?

Las personas interesadas en comprar vivienda podrán consultar las opciones nuevas y usadas disponibles en las regiones priorizadas a través de Ciencuadras.com. Los inmuebles y proyectos vinculados a la iniciativa estarán identificados dentro de la plataforma.

Por su parte, las constructoras que tengan proyectos ubicados en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó podrán vincular su inventario para acceder al beneficio de publicación gratuita durante el periodo establecido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co