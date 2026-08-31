Nequi cambiará su forma de operar desde el 1 de septiembre: ¿qué pasará con los usuarios?

A partir de mañana, 1 de septiembre de 2026, Nequi iniciará una nueva etapa en su operación. La plataforma pasará a funcionar formalmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva empresa perteneciente al Grupo Cibest, antes conocido como Grupo Bancolombia. El cambio supone una modificación en la estructura empresarial y financiera de Nequi; sin embargo, de acuerdo con la información entregada por la compañía, no implica una transformación de la experiencia que tienen actualmente los usuarios en la aplicación.

La entidad explicó que las personas que utilizan Nequi no tendrán que realizar ningún procedimiento para completar esta transición. La aplicación continuará funcionando de la misma manera y los servicios que actualmente ofrece seguirán disponibles. Esto significa que, desde este martes, los usuarios podrán continuar enviando y recibiendo dinero, retirando efectivo, haciendo recargas, solicitando créditos y utilizando los canales de atención habituales.



¿Cuándo cambia Nequi y qué ocurrirá desde el 1 de septiembre?

El cambio comenzará formalmente este martes 1 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, Nequi dejará de operar bajo el esquema anterior para hacerlo como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. La compañía aclaró que se trata de un cambio empresarial y regulatorio que no requiere acciones por parte de los clientes. En un comunicado, Nequi señaló que "para los usuarios, este proceso no representa ningún cambio en la experiencia y la forma como usan la plataforma". La entidad también indicó que la misma aplicación continuará siendo el medio para administrar el dinero y utilizar los servicios disponibles. Por eso, quienes ya tienen una cuenta en Nequi no necesitan descargar una nueva aplicación, cambiar sus datos ni realizar una migración.

Al convertirse en una compañía de financiamiento, Nequi contará con una licencia financiera propia y operará como una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este cambio le permitirá desarrollar su operación financiera bajo esta nueva estructura y ampliar, de acuerdo con la evolución de su portafolio, las posibilidades relacionadas con productos de crédito y otros servicios financieros. En la información entregada por Nequi también se señala que los recursos de sus usuarios contarán con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín, bajo las condiciones y límites establecidos por este mecanismo. La compañía hizo énfasis en que este proceso no significa que Nequi salga del Grupo Cibest. Por el contrario, seguirá perteneciendo a este grupo empresarial, aunque funcionará como una compañía independiente.



Nequi también aclaró que los usuarios no tienen que entregar información ni completar trámites para que se produzca el cambio. Por esa razón, cualquier mensaje que solicite claves, datos financieros, información personal o que dirija a enlaces externos debe ser revisado con especial cuidado. La compañía aseguró que no solicitará información financiera o personal mediante terceros, llamadas o enlaces externos relacionados con este proceso. Las comunicaciones oficiales se realizarán a través de la aplicación, su página web, el correo institucional y sus redes sociales oficiales.



¿Qué servicios de Nequi seguirán funcionando?

De acuerdo con la información entregada por la compañía, las principales operaciones que realizan los usuarios continuarán disponibles después del cambio. Entre ellas están:



Enviar y recibir dinero.

Transferir recursos a otros bancos.

Retirar dinero.

Recargar mediante PSE.

Solicitar y gestionar créditos.

Utilizar los cajeros y corresponsales de Bancolombia.

Realizar pagos.

Hacer recargas de telefonía y transporte.

Comprar determinados seguros.

Utilizar los mecanismos de pago interoperables y códigos QR.

Recibir remesas.

Acceder a los canales de atención de Nequi.

Uno de los puntos que la compañía destacó es que los retiros en cajeros y corresponsales de Bancolombia continuarán sin costo, de acuerdo con las condiciones comunicadas para esta nueva etapa.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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