Alertan por nueva estafa en Bogotá sobre supuestas encuestas que ofrecen "incentivos familiares"

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) advirtió este lunes que personas inescrupulosas estarían haciéndose pasar por funcionarios de la entidad para recopilar datos mediante falsas encuestas y posteriormente ofrecer supuestos beneficios a residentes de Bogotá. La entidad informó que ha recibido ya varios reportes de ciudadanos relacionados con personas que estarían recorriendo diferentes sectores de la ciudad con el fin de estafar.

De acuerdo con los testimonios conocidos por la Secretaría, estas personas se acercarían a los residentes para realizar supuestas encuestas. Durante ese proceso solicitarían información personal y, posteriormente, volverían a contactar a quienes participaron para comunicarles que habían sido seleccionados para recibir un supuesto incentivo o apoyo.

Según la información entregada a la entidad, a las personas contactadas se les estaría indicando que deben desplazarse hasta determinadas direcciones para recibir el beneficio anunciado. La Secretaría aclaró que esta modalidad no corresponde a ninguno de sus programas ni procedimientos. En particular, señaló que no tiene un programa denominado "incentivos familiares" y que tampoco está ofreciendo apoyos alimentarios a través de encuestas realizadas directamente a la ciudadanía.



Secretaría pide no entregar datos personales

Ante estos reportes, la entidad distrital recomendó a los ciudadanos actuar con precaución frente a cualquier persona que solicite información bajo la premisa de estar realizando una encuesta o gestionando la entrega de algún beneficio. Entre los datos que no deben ser suministrados se encuentran documentos de identificación, información bancaria, claves, códigos de verificación y otros datos que puedan permitir el acceso a cuentas o servicios personales.



La recomendación también aplica cuando la solicitud parece estar relacionada con un supuesto beneficio económico, alimentario o de asistencia. Antes de entregar información o seguir instrucciones recibidas durante este tipo de contactos, la Secretaría pidió comprobar que la convocatoria haya sido publicada por sus canales oficiales, y recordó que sus programas, servicios y convocatorias cuentan con procedimientos establecidos y que cualquier información sobre estos debe ser consultada directamente en sus medios institucionales.



¿Cómo identificar una falsa convocatoria de la Secretaría?

Uno de los principales llamados de la SDDE es a no confiar únicamente en la presentación de una persona como supuesto funcionario público. El hecho de que alguien utilice el nombre, logotipo o información de una entidad distrital no significa que la convocatoria sea legítima. Por eso, la Secretaría aconseja verificar directamente con la institución cualquier oferta que implique la entrega de dinero, alimentos, incentivos o algún otro tipo de beneficio.



También es importante desconfiar de solicitudes que incluyan pagos para acceder a un programa. La SDDE reiteró que no cobra dinero a los ciudadanos para permitirles acceder a sus programas o servicios. De igual manera, la entidad señaló que no autoriza a terceros para ofrecer incentivos económicos en su nombre cuando estos no hayan sido anunciados mediante los canales y procedimientos institucionales. Si una persona recibe una invitación a una encuesta o convocatoria que no reconoce, la recomendación es no proporcionar datos de inmediato y comprobar primero si existe información oficial sobre la actividad.

Publicidad

La entidad "no solicita dinero para acceder a sus programas o servicios, ni autoriza a terceros para ofrecer incentivos económicos en su nombre por fuera de los canales y procedimientos oficiales. La información sobre programas, convocatorias y servicios de la Secretaría se comunica exclusivamente a través de sus canales institucionales. Se recomienda a la ciudadanía verificar siempre la información antes de suministrar datos personales o acudir a convocatorias que no hayan sido difundidas oficialmente".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL