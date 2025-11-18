¿Se cayó X? reportan fallas masivas en la red social de Elon Musk hoy 18 de noviembre

Desde la mañana de este martes 18 de noviembre se registran fallas en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, de propiedad de Elon Musk, que es usada por millones de usuarios a diario. Según reportes de sus mismos visitantes, el sitio está presentando fallas a la hora de cargar los contenidos desde el momento en el que los usuarios abren la app o la aplicación desde el computador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La página Down Detector, a través de la cual los usuarios de diferentes plataformas famosas pueden hacer reportes sobre su caída, establece que el principal error que están identificando los usuarios con esta caída es el relativo al de carga de pagina. Al iniciarse, X no muestra las más recientes publicaciones, y deja una pantalla en blanco. Este incidente se registra no solo en Colombia, sino también en otros países del globo como España, Brasil e incluso Estados Unidos.

Aquellas personas que, por otro lado, sí logran ver las publicaciones de X, solo pueden visualizar posteos antiguos, ya que al intentar publicar nuevos trinos reciben un mensaje de error. Al intentar publicar, abrir un mensaje o buscar un perfil, es común que aparezca el siguiente mensaje: “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”.



Por lo menos en Colombia, estos son los errores más comunes que están identificando los usuarios:



80 %: dificultades para cargar la plataforma.

11 %: fallas en la aplicación.

9 %: errores de conexión con el servidor.

Por el momento, ni X ni su propietario, Elon Musk, han dado a conocer detalles sobre tal incidente; tampoco han hecho la notificación al respecto desde sus cuentas oficiales. Se está a la espera de un comunicado oficial.



Noticia en desarrollo...