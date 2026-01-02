Resultados Lotería de Santander del 2 de enero de 2026: números ganadores de este viernes

Publicidad
La Lotería de Santander, una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia, celebró hoy viernes 2 de enero de 2026 su sorteo número 5051. Este evento, transmitido en vivo a las 11:00 p.m. por el canal regional TRO y por sus redes sociales oficiales, reunió a miles de apostadores que cada semana depositan su esperanza en los números de la suerte.
La Lotería de Santander es una empresa industrial y comercial del Estado, con más de 98 años de trayectoria, dedicada a la organización de juegos de azar con fines sociales. Su principal objetivo es generar recursos para el sistema de salud pública del departamento de Santander. Este sorteo semanal se ha convertido en una tradición para los habitantes de la región y para jugadores de todo el país.
Noticias Caracol le cuenta los resultados de la Lotería de Santander para este viernes, 2 de enero de 2026:
Participar en la Lotería de Santander es sencillo. El jugador debe adquirir un billete que contiene:
Para ganar el premio mayor, se debe acertar tanto el número como la serie. También existen múltiples premios secundarios o “secos”, así como aproximaciones que permiten obtener ganancias incluso si no se acierta el número completo. El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción cuesta $6.000 pesos. Esta estructura permite que los jugadores participen según sus posibilidades económicas, aumentando sus oportunidades al adquirir más fracciones.
Además del premio mayor, que es de 6.500 millones de pesos, la Lotería de Santander cuenta con más premios. Se los compartimos:
Además, se otorgan premios por aproximaciones, como:
Estas aproximaciones permiten que más jugadores tengan oportunidad de ganar, incluso si no aciertan el número completo.
Los billetes de la Lotería de Santander pueden adquirirse en:
Además, la entidad ha lanzado una aplicación móvil que permite comprar billetes desde dispositivos Android e iOS, facilitando el acceso a los sorteos desde cualquier lugar.
El proceso de reclamación depende del monto ganado:
Para facilitar el proceso, se recomienda contactar previamente a la entidad por teléfono (6076852902 ext. 221) o correo electrónico (despachos@loteriasantander.gov.co). Tenga en cuenta, además, que los premios están sujetos a deducciones legales:
Los billetes premiados tienen una vigencia de un año desde la fecha del sorteo. Si no se reclama el premio dentro de ese plazo, el valor se transfiere al sistema de salud colombiano. De otro lado, la Lotería de Santander garantiza la transparencia de sus sorteos mediante:
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL