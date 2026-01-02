En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Santander del 2 de enero de 2026: números ganadores de este viernes

Resultados Lotería de Santander del 2 de enero de 2026: números ganadores de este viernes

La Lotería de Santander juega todos los viernes a las 11 de la noche. Vea aquí EN VIVO los resultados de sorteo de hoy y cuál es el número ganador del premio mayor de $6.500 millones.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Lotería de Santander 2 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Lotería de Santander 2 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Alejandro Garay en Pixabay - Lotería de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad