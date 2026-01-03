Minuto a minuto situación en Venezuela tras explosiones en Caracas: reportan sobrevuelo de aeronaves

Publicidad
Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, habitantes de distintos sectores de Caracas reportaron haber escuchado explosiones y percibido el sobrevuelo de aeronaves, en hechos que hasta el momento no han sido explicados oficialmente por las autoridades venezolanas. (Puede leer: Presidente Petro se pronuncia sobre explosiones en Venezuela)
La información comenzó a circular en redes sociales cerca de las 2:00 de la mañana, cuando ciudadanos de zonas del oeste, centro y este de la capital aseguraron haber escuchado fuertes detonaciones que interrumpieron la tranquilidad de la noche.
Los primeros reportes ciudadanos describen ruidos fuertes y aislados, percibidos inicialmente como explosiones lejanas. Según los testimonios, las detonaciones estaban acompañadas por sonidos de aeronaves sobrevolando la ciudad.
🚨 BREAKING— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2026
The bombings in Caracas, Venezuela, are being reported near the centers of power of Chavismo, specifically in areas where high-ranking military officials (Cartel de los Soles) reside. pic.twitter.com/gJ92tLqPIh
Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió el jefe de Estado colombiano, quien posteriormente reposteó videos difundidos en esa red social.
El régimen aseguró que los ataques se registraron en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".