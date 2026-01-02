Resultados Lotería de Medellín y Santander: premio último sorteo viernes 2 de enero de 2026

Este viernes, 2 de enero de 2026, fue una jornada de alta expectativa para los apostadores colombianos, quienes participaron en los sorteos de dos de las loterías más tradicionales del país: Lotería de Medellín y Lotería de Santander. Cada una de estas entidades ofrece atractivos planes de premios.

Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo 4816

En su sorteo número 4816, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones de pesos. Además del premio principal, se distribuyeron premios secos y aproximaciones, que en conjunto sumaron más de $24.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:



Números ganadores: 2541

Serie: 138

Plan de premios en la Lotería de Medellín

Desde el sorteo 4816, la Lotería de Medellín implementó un plan de premios distribuido de la siguiente manera:



Premio Mayor: $16.000 millones

2 Super Secos: $1.000 millones cada uno

2 Secos: $700 millones cada uno

2 Secos: $500 millones cada uno

6 Secos: $100 millones cada uno

7 Secos: $50 millones cada uno

10 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos colombianos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:



Puntos físicos autorizados

Agencias distribuidoras

Plataformas digitales como Lottired.net

Cómo reclamar los premios

Los premios se reclaman de la siguiente manera:



Premios hasta $5 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12).

pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12). Premios superiores a $5 millones: requieren contacto con la línea de atención 018000941160 y presentación de:

Billete original (físico o electrónico) Cédula de ciudadanía o pasaporte Certificación bancaria para transferencia

El pago se realiza exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.



Lotería de Santander: resultados y características del sorteo 5051

La Lotería de Santander celebró su sorteo número 5051, en el cual se otorgó un Premio Mayor de $6.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:



Números ganadores: 8733

Serie: 235

Plan de premios en la Lotería de Santander

El plan de premios de la Lotería de Santander, vigente desde el sorteo 5051, contempla:



Premio mayor: $6.500.000.000

1 premio seco de $700.000.000

2 premios secos de $500.000.000

3 premios secos de $300.000.000

4 premios secos de $200.000.000

7 premios secos de $100.000.000

20 premios secos de $50.000.000

10 premios secos de $20.000.000

15 premios secos de $10.000.000

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden comprarse en:



Puntos físicos autorizados

Máquinas de venta de chance (LotiColombia)

Sitios web como loticolombia.com

Puntos PagaTodo del grupo GELSA

Cómo reclamar los premios

El procedimiento para reclamar premios es el siguiente:



Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o con el lotero.

Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando:

Billete original en buen estado Documento de identidad válido

De otro lado, los premios están sujetos a las siguientes deducciones:



17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander

20% de retención en la fuente (DIAN), aplicable a premios superiores a 48 UVT ($2.390.352)

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA



NOTICIAS CARACOL