Resultados Lotería de Medellín y Santander: premio último sorteo viernes 2 de enero de 2026

Este viernes, 2 de enero de 2026, fue una jornada de alta expectativa para los apostadores colombianos, quienes participaron en los sorteos de dos de las loterías más tradicionales del país: Lotería de Medellín y Lotería de Santander. Cada una de estas entidades ofrece atractivos planes de premios.
Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo 4816
En su sorteo número 4816, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones de pesos. Además del premio principal, se distribuyeron premios secos y aproximaciones, que en conjunto sumaron más de $24.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:
- Números ganadores: 2541
- Serie: 138
Plan de premios en la Lotería de Medellín
Desde el sorteo 4816, la Lotería de Medellín implementó un plan de premios distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: $16.000 millones
- 2 Super Secos: $1.000 millones cada uno
- 2 Secos: $700 millones cada uno
- 2 Secos: $500 millones cada uno
- 6 Secos: $100 millones cada uno
- 7 Secos: $50 millones cada uno
- 10 Secos: $20 millones cada uno
- 15 Secos: $10 millones cada uno
- Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor
El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos colombianos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:
- Puntos físicos autorizados
- Agencias distribuidoras
- Plataformas digitales como Lottired.net
Cómo reclamar los premios
Los premios se reclaman de la siguiente manera:
- Premios hasta $5 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12).
- Premios superiores a $5 millones: requieren contacto con la línea de atención 018000941160 y presentación de:
- Billete original (físico o electrónico)
- Cédula de ciudadanía o pasaporte
- Certificación bancaria para transferencia
El pago se realiza exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.
Lotería de Santander: resultados y características del sorteo 5051
La Lotería de Santander celebró su sorteo número 5051, en el cual se otorgó un Premio Mayor de $6.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:
- Números ganadores: 8733
- Serie: 235
Plan de premios en la Lotería de Santander
El plan de premios de la Lotería de Santander, vigente desde el sorteo 5051, contempla:
- Premio mayor: $6.500.000.000
- 1 premio seco de $700.000.000
- 2 premios secos de $500.000.000
- 3 premios secos de $300.000.000
- 4 premios secos de $200.000.000
- 7 premios secos de $100.000.000
- 20 premios secos de $50.000.000
- 10 premios secos de $20.000.000
- 15 premios secos de $10.000.000
El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden comprarse en:
- Puntos físicos autorizados
- Máquinas de venta de chance (LotiColombia)
- Sitios web como loticolombia.com
- Puntos PagaTodo del grupo GELSA
Cómo reclamar los premios
El procedimiento para reclamar premios es el siguiente:
- Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o con el lotero.
- Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando:
- Billete original en buen estado
- Documento de identidad válido
De otro lado, los premios están sujetos a las siguientes deducciones:
- 17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander
- 20% de retención en la fuente (DIAN), aplicable a premios superiores a 48 UVT ($2.390.352)
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL