Reportan tercer temblor en Colombia en la mañana de este 1 de enero: epicentro en Santander

La mañana del 1 de enero de 2026 continúa marcada por actividad sísmica en varias regiones de Colombia. En esta ocasión, se reportó un tercer temblor que tuvo lugar en el departamento de Santander, específicamente en el municipio de Los Santos. El evento sísmico se produjo a las 10:17 a.m., con una magnitud de 3,0.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se localizó a una profundidad considerable de 143 kilómetros. A pesar de su profundidad, el temblor pudo haber sido percibido en algunos puntos cercanos, aunque con una intensidad moderada debido a las características de este tipo de sismos.



Dos temblores más en la mañana de este 1 de enero de 2026

Este tercer sismo se produce tras dos temblores que sacudieron el país durante la madrugada del 1 de enero. El primer sismo fue registrado a las 2:49 a.m., con una magnitud de 2,7 y un epicentro en el municipio de La Merced, en Caldas. Este temblor fue de baja profundidad, lo que facilitó su percepción en varias localidades cercanas, como Filadelfia y Aranzazu.

Apenas dos minutos después, a las 2:51 a.m., un segundo sismo se registró en Cundinamarca, específicamente en Sesquilé, con una magnitud de 2,1 y una profundidad de 88 kilómetros. Este último evento fue menos perceptible debido a su mayor profundidad.



El SGC continúa monitoreando la situación y ha instado a la población a reportar cualquier temblor sentido a través de su portal web, para seguir realizando un seguimiento en tiempo real de estos movimientos sísmicos. Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni personas afectadas hasta el momento.



¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

¿Por qué este epicentro? ¿Qué hace que este territorio tiemble con tanta frecuencia? El Servicio Geológico aporta explicaciones fundamentadas: esta es una región con alta actividad sísmica constante. En Los Santos se hallan lo que denominan uno de los nidos sísmicos más activos del mundo.

"La región de de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región. Por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano", explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué es un “nido sísmico” y por qué lo hay en Los Santos?

Un nido sísmico es una zona donde se concentra actividad sísmica permanente. En estos lugares, pequeñas tensiones en la corteza terrestre se liberan continuamente mediante pequeños temblores. El nido de Bucaramanga, región que incluye a Los Santos, representa cerca del 60 % de la sismicidad total registrada en Colombia.

Comparativamente, solo dos zonas son similares a nivel global: Hindu Kush (Afganistán/Pakistán) y Vrancea (Rumania). Se trata, por tanto, de una zona de actividad intermedia (profundidad alrededor de 150 km), pero constante, con decenas de sismos diarios, aunque usualmente de baja o moderada magnitud. El SGC explica que esta actividad se debe a “fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre”, que interactúan de manera compleja en esa región, liberando energía casi a diario.

